Engelsiz CİMER başladı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Engelli vatandaşlarımızın tüm hak ve imkânlardan eşit bir biçimde yararlanabilmelerine, toplumsal hizmetlere, bilgiye, iletişim araçları ve mecralarına kolaylıkla ulaşmasına büyük önem veriyoruz” dedi.

6 MİLYON BAŞVURU

Bu yıl yaklaşık 6 milyon başvurunun yapıldığı CİMER’in görme engelli vatandaşlara daha etkin, hızlı, kaliteli ve güvenilir bir kamu hizmeti sunulmasına katkı sağlayacağına dikkati çeken Altun, bir sonraki adım olan işitme engelli vatandaşlara yönelik çalışmaların da hızla devam ettiğini kaydetti. Başkanlığın önemli bir diğer çalışmasının da “Kulak Ver” uygulaması olduğunu anlatan Altun, İletişim Başkanlığı olarak Hacettepe Üniversitesi’nin işbirliğiyle “Engelsiz Erişim ve İletişim” kılavuzu hazırladıklarını da bildirdi.