Engellileri dövüp, serbest kalmıştı! Savcılık itiraz etti, yeniden gözaltında

Beykoz Engelliler Derneği'nin lobisinde oturan dernek başkanı Hasan Polat'ı 21 haziranda sopayla darbettiği iddia edilen şüpheli Oğuzhan A. gözaltına alınıp, 24 Haziran'da mahkemeye sevk edildi. Oğuzhan A. çıkarıldığı Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'nce ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Şüphelinin serbest bırakılmasına Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı değerlendiren Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği şüpheli Oğuzhan A. hakkında 'Silahla kasten yaralama' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

Karar üzerine çalışma başlatan Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Paşabahçe Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Oğuzhan A'nın işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

OLAY

İstanbul’da Beykoz Engelliler Derneği’nin lokal olarak kullandığı büfeye 21 Haziran günü 2 kişi geldi. İçlerinden biri, bankta oturan dernek başkanı Hasan Polat’a tehditler yağdırdı ve küfür etti. Daha sonra da elindeki sopayla Polat’a vurmaya başladı. Defalarca Polat’a vuran saldırganı büfe çalışanı durdurmaya çalıştı. Ancak saldırgan Polat’a vurmaya devam edip tekmeleyerek banktan aşağı attı.

YARDIMA GELENİ DE TOKATLADI

Olayı gören akülü arabadaki bir engelli Polat’a yardım etmek istedi. Ancak saldırgan bu kez ona yöneldi. Bu kişiye de defalarca tokat attı. İkinci bir saldırgan da Polat’a bağırarak elindeki piknik tüpü ile vurmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, engellileri saldırganın elinden kurtardı. Sopalı saldırgan büfenin önüne gelen bir otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Dernek başkanı Hasan Polat ve yanındaki 2 engelli vatandaş, adliyeye giderek şikâyetçi oldu.

Yapılan suç duyurusunun ardından polis ekipleri araştırma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilen sopalı saldırgan Oğuzhan A. gözaltına alındı. Oğuzhan A.’nın farklı suçlardan 24 suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyet’teki sorgusunda olayın sebebi ile ilgili herhangi bir şey söylemediği belirtilen Oğuzhan A. adliyeye sevk edildi. Oğuzhan A., çıkarıldığı mahkemede ev hapsi verilerek adli kontrolle serbest kaldı.

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