Engellilere idari izin var mı? Kamuda idari izin genelgesinden detaylar

Engellilere idari izin konusu, İçişleri Bakanlığı genelgesi içerisinde yer aldı. Cumhurbaşkanlığı'nın 2021/8 sayılı Genelgesi doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde istifade edilecek. İdari izin kapsamındaki personele (hamile çalışanlar, süt izni kullananlar, 10 yaş ve altında çocuğu olan kadın çalışanlar, engelli çalışanlar, 60 yaş üzerindeki personel, kronik rahatsızlığı bulunanlar) kolaylık gösterilecek ve kamuda mesai saatlerinin başlangıç ve bitiş saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanması sağlanacak.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara