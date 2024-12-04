×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Engellilere ‘girişimcilik’ merkezi

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Hatay#Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi
Engellilere ‘girişimcilik’ merkezi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Hatay’da yapımı tamamlanan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) yerleşkesinde yer alan ve valilik, HMKÜ, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ile Fiziksel Engelliler Vakfı işbirliğinde yaptırılan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi’nin açılışına Emine Erdoğan’ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı katıldı.

Engellilere ‘girişimcilik’ merkezi

Merkezin açılış kurdelesini Erdoğan ile bakanlar birlikte kesti. Ardından Emine Erdoğan ile bakanlar, merkezde incelemelerde bulundu.   

Engellilere ‘girişimcilik’ merkezi

 

Haberin Devamı

HEYKELDEN SİNEMAYA

-Engellilerin özel ihtiyaçlarına yönelik tasarlanan modern bir yapıya sahip merkezde ortez-protez rehabilitasyon hizmetlerinin yanı sıra engellilere yönelik heykel, mozaik alanı, kütüphane, sinema-tiyatro, hamam ve kafe yer alıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Hatay#Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi

BAKMADAN GEÇME!