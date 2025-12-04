Engelli vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyordu... Fedakar tamirciye ücretsiz dükkan tahsis edildi

Haberin Devamı

Nusaybin ilçesinde yaşayan Hakkı Avcı, yaklaşık 1 yıl önce yol ortasında arızalanan akülü sandalyedeki engelli bir kişiye yardım etti. Daha sonra Avcı, akülü tekerlekli sandalyelerinin arızalarını ücretsiz tamir etmeye başladı. Tespit ettiklerinin yanı sıra sosyal medyadan da kendisine ulaşanlara, herhangi bir iş yeri olmadığı için cami avlusu ve okul bahçelerinde hizmet veren Hakkı Avcı’ya, Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel babasının boş durumdaki iş yerini tahsis etti. Avcı’ya ayrıca tamir ekipmanları temin edildi.

‘YAZ SICAĞI VE SOĞUK KIŞ ORTAMINDAN KURTULDUM’

Hakkı Avcı, iş yerinde de ücretsiz tamir işlerini sürdüreceğini belirterek, “Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel, babasının dükkanını bana tahsis etti, sağ olsun. Ben de burada engellilerin akülü tekerlekli sandalyelerinin ücretsiz tamirini yapacağım. Daha önce cami avlularında, okul bahçelerinde, sokaklarda, neresi uygunsa orayı atölye yapıyordum. Allah Ömer Özel'den razı olsun. Yaz sıcağı ve soğuk kış ortamından kurtuldum” dedi.

‘HEPİMİZ BİRER ENGELLİ ADAYIYIZ’

Özel ise Avcı’ya çalışmaları için teşekkür ederek, “Tüm engelli kardeşlerimizin gününü yürekten kutluyorum. Hepimiz birer engelli adayıyız. Hakkı kardeşimiz gönüllü olarak engelli araçlarının tamirini yaptığını ancak dışarıda çalıştığı için uygun bir yer istediğini söyledi. Yeşilkent Mahallesi’nde bir dükkan tahsis ettik. Demirbaşlarını ve ihtiyaçlarını da karşıladık. Hayat paylaştıkça güzel” diye konuştu.