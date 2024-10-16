Engelli rampasına park eden araca penseyle zarar verdi... 'Engelli biri olarak benim de sinirlenmeye hakkım var'

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Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kültür Mahallesi 3805 Sokak üzerindeki kaldırımda yaşandı. 2013 yılında geçirdiği bisiklet kazası sonucu omurilik felci geçirip bedensel engelli kalan Tanju Mete (51), evine gitmek istediği sırada kaldırımdan inmek istedi ancak engelli rampasının önüne park edilen bir otomobil nedeniyle geçiş yapamadı. Geriye dönüp araç trafiğinin olduğu noktadan park eden otomobilin yanına gelen Mete, elindeki penseyle araca zarar vermeye başladı.



O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, Mete ve aracı park eden ismi henüz öğrenilemeyen sürücü birlikte polis ekiplerine durumu anlatarak ifade verdi.

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“YANLIŞ BİR ŞEY YAPTIM, DOĞRU, KABUL EDİYORUM”

Yaşananları anlatan Tanju Mete, evine gittiği sırada rampaya konulan araç görünce yola çıkmak zorunda kaldığını ve trafikte kazalar atlattığını söyledi. Park eden aracın fotoğraflarını çekip yaklaşık 500 metre uzaklıktaki noktadaki polislere durumu anlattığını belirten Mete, “Onlar bana 112'yi aramamı söylediler.

Aradım ve tekrar buraya gelip beklemeye başladım ancak gelen giden olmadı. Burada beklemeye devam ederken insanların yanımdan sel gibi akıyorlardı, ben burada çaresizce aracın kaldırılmasını bekliyordum. Kaza tehlikesi geçirdiğimde sinirlenmiştim ancak kendimi tutmuştum. İkinci kez aradım yine polis gelmedi, bu sefer buradan geçen insanlar ‘bunlar da hep böyle yapıyorlar, buraya koyulur mu araba' diyerek biraz tahrik ettiler ve sinirlendim. Yaptığımın doğru olmadığını biliyorum. Şiddet yanlısı bir insan da değilim, karşısında olan birisiyim. Aslında çok gereksiz bir şey oldu, ben bunun farkındayım ama bu mahallede gezinirken rampalarda üst üste araçlar görmek, rampayı geçtim kaldırıma bile araç koyanların olması beni öfkelendirdi. Dün akşam yanlış bir şey yaptım, doğru, kabul ediyorum ama bir engelli olarak benim de kızmaya, sinirlenmeye hakkım olduğunu düşünüyorum” dedi.

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“BU BENİM TEKERLEKLİ SANDALYEM DEĞİL, AYAĞIM”

Sosyal medyada o anlara ait yayınlanan videonun altında yapılan yorumlardan dolayı çok üzüldüğünü dile getiren Mete, “Maganda', ‘Allah seni o yüzden böyle yapmış', ‘iyi ki de böyle olmuşsun, olmasaydın nasıl olurdun acaba' dediler. Çok üzüldüm. Yorumlarda tekerlekli sandalyemi kırmak isteyen, zarar vermek isteyen varmış. Bu benim tekerlekli sandalyem ya da arabam değil, bu benim ayağım. Sen benim ayağımı kırmaya çalışıyorsun. Normal bir insanın ayağını kırdığında tekerlekli sandalye ya da koltuk değneği ile yürüyebilir ama sen benim ayağımı kırdığın zaman ben hiçbir şekilde yürüyemem” dedi.

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Olay sonrası sürücüyle birlikte polise gittiklerini sözlerine ekleyen Mete, “Araç sahibi olmadığı için çok bir şey demedi, kavga etmedi, tartışmadı. Ben de onunla tartışmadım. Beraber polise gittik, ifadelerimiz alındı. Araç kiralık araçmış. Firma sahibi muhtemelen kiralayana, kiralayan da bana dava açacak” dedi.

"İKİ TARAF DA HATALI"

Olaya şahit olan vatandaşlardan Ruhi Ceylan da yaşanan olayı doğru bulmadığını belirterek, "Arabanın oraya konması da yanlış, engelli vatandaşın yaptığı da doğru değildi. O an sinirliydi galiba. Bu rampa olan yerlere araç konulmaması gerekiyor" dedi.

Bir başka vatandaş da yaya geçidi ve engelli rampalarına sürücülerin dikkat etmesi gerektiğini söyledi.