Engelli ralli pilotu Avrupa’dan çifte kupayla döndü

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Dünyada omurilik yaralanması sonrası ralli yapabilen 2 kadın pilottan biri olan Keskin, tek engelli kadın pilot olarak yarıştığı Avrupa Ralli Şampiyonası’nın Çekya’daki organizasyonunda 1’incilik ve 3’üncülük kupasıyla döndü.

Bursa’da yaşayan Kübra Denizci Keskin, 20 yıl önce bir binanın üçüncü katından düştü ve boynu kırıldığı için omurilik yaralanması sonucu yaşamını tekerlekli sandalyede sürdürmek zorunda kaldı. Kazadan 2.5 yıl sonra liseyi dışarıdan bitiren, yoğun fizik tedavi egzersizleri sayesinde kollarını ve üst bedenini güçlendirerek 18 yaşına girdiğinde ehliyet alan Keskin, Türkiye’nin ilk engelli kadın ralli pilotu oldu. Keskin, 2023 yılında Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nda kendi kategorisinde kadınlar birincisi oldu. Keskin döner dönmez, Yazı İşleri Müdürlüğü’nde görev yaptığı Osmangazi Belediyesi’nde Başkan Erkan Aydın’ı ziyaret ederek sevincini paylaştı. Aydın, “Başarısıyla engelli bireylere rol model olduğunu düşünüyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Belediye çalışanımız olduğu için de daha mutlu ve gururluyuz” dedi. Keskin de “Zor bir yarıştı. Buradan kupalarla dönmek, benim için çok büyük bir mutluluk oldu” diye konuştu.