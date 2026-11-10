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Engelli oğlunu öldürüp kayıp başvurusu yapmış

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#BATMAN#Kozluk#Ekrem Bakar
Engelli oğlunu öldürüp kayıp başvurusu yapmış
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2026 07:00

BATMAN’ın Kozluk ilçesinde 2014 yılında R.B., 3 çocuk babası olan zihinsel engelli oğlu Ekrem Bakar’ın (33) terör örgütüne katıldığını iddia ederek kolluk kuvvetlerine kayıp müracaatında bulundu.

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Geçen sürede Ekrem Bakar ile ilgili herhangi bir ize ulaşılamadı, hakkında gaiplik kararı verildi. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda jandarma ekipleri tarafından yürütülen detaylı saha araştırmaları, mağdur beyanları, gizli tanık ifadeleri ve teknik takip sonucunda; 2014’ten bu yana ‘terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranan Bakar’ın terör örgütüne katılmadığı, babası R.B. tarafından aralarındaki maddi anlaşmazlıklar nedeniyle öldürüldüğü ve kırsala gömüldüğü yönünde kuvvetli şüpheye ulaşıldı.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen somut deliller doğrultusunda Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde 3 Kasım’da Batman ve Antalya’da belirlenen 10 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda R.B. ile birlikte olayla bağlantılı 10 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.B., çıkarıldığı mahkemece ‘altsoydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

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#BATMAN#Kozluk#Ekrem Bakar

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