Engelli memur ataması ne zaman yapılacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Ocak ayı içinde, yeni yılda bir atama daha gerçekleştireceğiz. Engelli kardeşlerimizi kamuda istihdam etmeyi sürdüreceğiz." dedi. İşte, konuya dair en son gelişmeler...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında "Türk İşaret Dili" çalışmaları iş birliği protokolü imzalandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üniversitenin rektörlük binasında düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, engelli memur atamalarına da değindi.

KAMUDA ENGELLİ ATAMALARI

Bakan Selçuk, kamuda çalışan engelli sayısının 2002'ye kıyasla 10 kat artarak 57 bin 809 ulaştığına dikkati çekerek, "Ocak ayı içinde, yeni yılda bir atama daha gerçekleştireceğiz. Engelli kardeşlerimizi kamuda istihdam etmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Engelli vatandaşların İŞKUR'un aktif iş gücü programlarından yararlandırıldığını, hibe destekleri sağlandığını, korumalı iş yerleri desteklenerek engellilerin özel sektörde daha fazla istihdam edilmesine aracı olunduğunu dile getiren Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının "Erişilebilirlik Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

Bu kapsamda yürütülen bazı çalışmaların salgın sebebiyle çevrim içi düzenlendiğini ama 2021'de de bu çalışmalara devam edileceğini belirten Selçuk, dört ana başlıkta verilecek Erişilebilirlik Ödülleri'ne de hem başvuru hem de oylama anlamında çok güzel bir ilginin oluştuğunu ifade etti.

Selçuk, TSE iş birliğinde erişilebilirlik standartlarının oluşturulmasına ilişkin sürecin de tamamlandığını, gelecek dönem engellilerle ilgili kapsamlı bir vizyon belgesinin oluşturulacağını söyledi.

NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan'ın açıklamasına göre ocak ayı içinde söz konusu atamalar için gelişmeler olacak. Atamalara ilişkin net tarih bilgisi belli olduğunda haberlerimizde yer vereceğiz.