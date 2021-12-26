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Engelli maaşı 2022 ne kadar? Yeni yılda engelli maaşı ne kadar olacak?

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Engelli maaşı 2022 ne kadar Yeni yılda engelli maaşı ne kadar olacak

Engelli maaşı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Aralık ayında yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından asgari ücrete yapılacak olan zam oranı belli oldu. Asgari ücrete yüzde 50.54 oranında zam yapıldı ve net 4253 liraya yükseldi. Bu artışla beraber engelli maaşları da arttı. Peki, 2022 engelli maaşı ne kadar oldu?

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Engelli maaşı 2022 yılı tutarı belli oldu. Asgari ücrete yapılan zam ile beraber engelli maaşı da arttı. Aylık başvuruları kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılıyor. İşte detaylar

ENGELLİ MAAŞI NE KADAR?

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşları asgari ücret zammıyla birlikte arttı. Engelli maaşı 2022 yılında 1552 lira oldu.

ENGELLİ MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aylık başvuruları kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılmaktadır. Muhtaçlık değerlendirmesi; hanede yaşayan tüm bireylerin gelir, servet ve harcamaları ile nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak yapılmaktadır.

2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarına yapılan başvurular en geç bir ay içinde sonuçlandırılır.

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