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Engelli kızını öldürüp, hayatına son vermişti! Vasiyeti ortaya çıktı

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#TRABZON#Polis#Vasiyet
Engelli kızını öldürüp, hayatına son vermişti Vasiyeti ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2023 13:53

Trabzon'da elli iki yaşındaki zihinsel engelli kızı Gülgün Aytekin'i öldürdükten sonra yaşamına son veren eden Yaşar Aytekin’in (80), iki sayfaya vasiyetini yazıp, varisleri arasında miras paylaşımı yaptığı öğrenildi. Aytekin'in 'Ölürsem kızıma kim bakacak ? Ortada kalır. Hakkınızı helal edin' yazdığı ortaya çıktı.

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Olay, dün Toklu Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'nde meydana geldi. Gül Sitesi'nin 6'ncı katında oturan Yaşar Aytekin'e ulaşamayan yakınları, çilingirle eve girdi. Evde Yaşar Aytekin ve zihinsel engelli kızı Gülgün Aytekin'i kanlar içinde bulan aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede Yaşar Aytekin'in tabancayla kızını başından vurarak öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdiği tespit edildi. Savcılık incelemesi sonrası baba ve kızının cansız bedenleri, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Tamamlanan otopsi işlemlerin ardından baba ve kızın cenazesi, Gümüşhane’nin Zigana köyü Maruflu Mahallesi’nde toprağa verildi.

YURT DIŞINDAN EMEKLİ OLMUŞ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, yurt dışından emekli olan 5 çocuk babası Yaşar Aytekin’in olaydan önce evde 2 sayfaya yazdığı vasiyet ortaya çıktı.

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Çocukları arasında birikimi olan bir miktar para, ev, arsa ve arabasının kime kalacağını vasiyet eden Aytekin’in imzası da yer alan yazıda “Ben ölürsem kızıma kim bakacak? Ortada kalır. Birbirinize sahip çıkın; sizleri çok seviyorum. Hakkınızı helal edin” yazdığı öğrenildi.

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#TRABZON#Polis#Vasiyet

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