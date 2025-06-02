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Engelli kızını mağdur etti iddiası

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#Ömer Duran#Nafaka#Özgür Duran
Engelli kızını mağdur etti iddiası
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 07:00

Rol aldığı dizide hasta kızına bakmaya çalışan fedakâr bir babayı canlandıran Ömer Duran’ın 23 yaşındaki yüzde 94 engelli kızı Özgür Duran’a nafakasını ödemediği iddia edildi.

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Oyuncu, menajer Özlem Duran ile 23 yıllık evliliğini sonlandırmıştı. Mahkeme, Ömer Duran’ın kızına aylık 3 bin lira nafaka ödemesini hükmetmişti. Ömer Duran, kızı Özgür Duran ile de nafaka yüzünden mahkemelik oldu. Özgür Duran, avukatı İnan Kaya aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak aylık 3 bin liralık nafakanın 45 bin liraya çıkarılması için ‘nafaka artırımı’ davası açtı. Avukat İnan Kaya dava dilekçesinde Ömer Duran’ın babalık görevini yerine getirmeye çalışmak yerine, müvekkil gibi zor bir hastalıkla boğuşan kızını mağdur eden tavırlarda bulunduğunu öne sürdü.

 

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#Ömer Duran#Nafaka#Özgür Duran

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