Engelli kızını mağdur etti iddiası

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Oyuncu, menajer Özlem Duran ile 23 yıllık evliliğini sonlandırmıştı. Mahkeme, Ömer Duran’ın kızına aylık 3 bin lira nafaka ödemesini hükmetmişti. Ömer Duran, kızı Özgür Duran ile de nafaka yüzünden mahkemelik oldu. Özgür Duran, avukatı İnan Kaya aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak aylık 3 bin liralık nafakanın 45 bin liraya çıkarılması için ‘nafaka artırımı’ davası açtı. Avukat İnan Kaya dava dilekçesinde Ömer Duran’ın babalık görevini yerine getirmeye çalışmak yerine, müvekkil gibi zor bir hastalıkla boğuşan kızını mağdur eden tavırlarda bulunduğunu öne sürdü.