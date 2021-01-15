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ANKARA
Haber Giriş: 15.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Engelli kızını döven kocasını öldürdü

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Engelli kızını döven kocasını öldürdü
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Ankara’da 75 yaşındaki Nimet Akgün, kendisine ve engelli kızına şiddet uyguladığını iddia ettiği 80 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldürdü.

MAMAK ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi 29’uncu Sokak’taki bir apartmanda dün Nimet Akgün, (75), kendisine ve kızına şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi Ali Akgün (80) ile tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşünce Nimet Akgün, mutfaktan aldığı bıçakla eşini bıçakladı. Ali Akgün, bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Bağrışma ve kavga seslerini duyan komşuların aramasıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KIZIYLA BİRLİKTE GÖTÜRÜLDÜ

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali Akgün’ün öldüğü belirlendi. Polis evde uzun süre inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Ali Akgün’ün cesedi, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Nimet Akgün gözaltına alınarak, kızı N. Akgün ile birlikte karakola götürüldü.

Engelli kızını döven kocasını öldürdü

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