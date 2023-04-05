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Engelli kıza cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan şüpheli beraat etti

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#Yenimahalle#Zorla Alıkoyma#Cinsel İstismar
Engelli kıza cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan şüpheli beraat etti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 17:44

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, zihinsel engelli Şirin Dilan E.'yi alıkoyup cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Muhammet Burak E. beraat etti.

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Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde oturan zihinsel engelli Şirin Dilan E., 4 Ağustos 2021'de evinden çıktıktan sonra kayboldu. Şirin Dilan E., Etimesgut ilçesindeki parkta yürürken bulundu. 16 saat sonra ulaşılan Şirin Dilan E.'nin ifadesi üzerine, zorla alıkoyma ve cinsel istismar iddiasıyla Muhammet Burak E., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı. Muhammet Burak E. hakkında 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 32 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SAVCI 'RIZA VAR' DEMİŞTİ

Önceki duruşmada adli tıp raporunu okuyan mahkeme başkanı, Şirin Dilan E.'nin engel durumunun dışarıdan bir kişi tarafından fark edilemeyeceğini, ancak doktorlar tarafından anlaşılabileceğini belirtti. Mütalaasını açıklayan savcı da Şirin Dilan E.'nin kendi rızasıyla Muhammet Burak E.'nin yanına gittiğini savunarak sanığın beraatini talep etti.

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BERAAT ETTİ

Ankara 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Muhammet Burak E. ve taraf avukatları katıldı. Avukatları dinleyen mahkeme başkanı, yargılamanın son bulacağını söyleyerek sanığa son sözlerini sordu. Muhammet Burak E., "Suçsuzum, herhangi kötü bir şey yapmadım. Suç işlemedim, beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme, sanığın 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından beraat etmesine hükmetti.

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#Yenimahalle#Zorla Alıkoyma#Cinsel İstismar

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