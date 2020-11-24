Engelli kimlik kartı nasıl alınır? E-Devlet engelli kimlik kartı başvuru ekranı!

Engelli kimlik kartı alabilmek için E-Devlet şifresine sahip olmak önem arz edecek. İlk adımda aşağıdaki bilgilerle karşılaşacak olan vatandaşlar, sonraki adımlarda adres ve kimlik bilgilerini teyit ederek işlemlerini tamamlayabilecek. Peki, engelli kimlik kartı başvurusu için neler yapılması gerekecek? İşte, o bilgiler

ENGELLİ KİMLİK KARTI NASIL ALINIR?

Aşağıda linki verilen engelli kimlik kartı başvurusu üzerinden, Sağlık Kurulu Raporu ile %40 ve üzeri engelli olduğunu belgeleyen ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her birey Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince verilen Engelli Kimlik Kartı almak için başvuruda bulunabilir.

1. Bu Hizmet Sadece Engelli Kimlik Kartı Başvurusu Randevusu İçindir.



2. Bu Sayfadan Alacağınız Randevu Sonrasında Mutlaka Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine Başvurmanız Ve Engelli Sağlık Kurulu Raporu, Gerekli Belgeleri Sunmanız Gerekmektedir.



3. Bu Sayfadan Randevu Almadan Da, "Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine" Başvurmanız Ve Gerekli Belgeleri İletmeniz Halinde De Kimlik Kartınız Basılabilecektir.

ENGELLİ KİMLİK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Aşağıdaki uyarıyı kabul ettikten sonra başvuru için son aşamaya geçilecek;

Engelli Kimlik Kartı için başvuruda bulunmaktayım. Bu hizmet kapsamda değerlendirmeye esas teşkil edecek bilgi ve belgelerin edinilmesi amacıyla ilgili yönetmelik ve mevzuat kapsamında araştırma, inceleme, raporlama ile tarafıma ilişkin gelir durumu, mal varlığı, nüfus kayıt bilgileri gibi ihtiyaç duyulan konularda araştırması yapılmasını ve ilgili sistemlerden yapılacak sorgulamalara (ABS, SOYBİS, MERNİS, BÜTÜNLEŞİK SİSTEM vb. Bakanlıkça elde edilecek bilgiler ile diğer kamu kurumlarından bu kapsamda elde edilebilecek verilere) 24/03/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında izin verdiğimi, elde edilecek bilgi ve belgelerin, müracaatımızla ilgili değerlendirmeler de esas alınacağını kabul ediyorum.