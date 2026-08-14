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Engelli kadına cinsel saldırı iddiasına 4 gözaltı

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#Cinsel Saldırı#Engelli Hakları#Şüpheli Gözaltı
Engelli kadına cinsel saldırı iddiasına 4 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2026 18:50

GAZİANTEP'te, işitme ve konuşma engelli 23 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Olay, öğle saatlerinde, Şahinbey ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden bakkala gitmek için çıkan S.P.'nin geri dönmemesi üzerine ailesi durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, kadını saatler sonra Vatan Mahallesi'nde buldu. S.P., ailesine ve polise, tanımadığı kişiler tarafından zorla araca bindirilip götürüldüğü yerde cinsel saldırıya uğradığını işaret dili ile anlattı. Polis ekipleri, şüpheliler M.Ş.E. (25), M.T. (27), S.B. (28) ve F.R.'yi (17) gözaltına aldı.

Olaya ilgili soruşturma sürüyor.

 

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#Cinsel Saldırı#Engelli Hakları#Şüpheli Gözaltı

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