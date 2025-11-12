Engelli haklarını ihlale yeni yaptırımlar… Kasapoğlu Hürriyet’e açıkladı

Haberin Devamı

Engellilere yönelik hak ihlallerine yeni yaptırımlar mesajını da veren Kasapoğlu, sürece destek istemek için milletvekillerine gönderdiği mektubuyla ilgili “‘Engelli konusuyla ilgili varsa bir öneriniz, düşünceniz bize bunları bildirin’ dedim” ifadelerini kullandı. Kasapoğlu, Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı:

VEKİLLERE MEKTUP GÖNDERDİ

“Büyükşehirleri dinleyeceğiz. İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum vs. belediyeleri davet edeceğiz. Bu konu sadece bakanlıkların konusu olmamalı. Yerel yönetimden sivil topluma, valilikten kaymakamlığa kadar her kesimi kapsıyor. Komisyon olarak 86 milyonu paydaş görüyoruz. Bölge toplantılarına Karadeniz’den başlayacağız. Komisyon olarak belediyeleri, sivil toplumu ve valilikleri dinleyeceğiz. Ben tüm milletvekillerine yazı gönderdim. Yazıda, ‘Biz komisyon olarak 22 kişiyiz ama parlamentomuzun komisyona katkı vermesinden yanayız. Engelli konusuyla ilgili varsa bir öneriniz, düşünceniz bize bunları bildirin’ dedim. AK Parti, MHP, CHP, DEM Parti fark etmeksizin tüm Meclis’e yolladım. Bugüne kadar 23 milletvekilinden geldi. Ama biz daha çok vekilden cevap bekliyoruz. Bu bir araştırma komisyonu ve her şeyi rapora kaydedeceğiz. Biz aynı zamanda varsa sorunlar bunları tespit edip çözelim istiyoruz. Çözen olalım istiyoruz. Amaç engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve daha çok yaşama katmak.

OTOPARKTAN RAPORA

Engelli otoparkında engelli olmayan birinin oraya park etmesi. Buradaki cezaların çok etkili hale getirilmesini talep edeceğiz. Engellilerin rapor süreçleriyle ilgili Sağlık Bakanlığı’yla ciddi bir çalışmamız var. Çevre Bakanlığı’yla caddede, sokakta, kaldırımda rampa durumları konusunda çalışıyoruz. Mesela rampa yapmış, 80 derece. Oradan çıkması mümkün mü? Bunlarla ilgili düzenlemeler var, bunlara uyulmamış. Yerel yönetimlerin sorumluluğunda, onların da bu konuda denetlenmesine yönelik birtakım uygulamaların devreye alınması gerekebilir. Otobüste engelli asansörü olmasına rağmen şoför engelli vatandaşı almıyor. Böyle şikâyetler var. Metroya gidiyor, engelli asansörü çalışmıyor. Bunlarla ilgili gerekli düzenlemeler yapılması için üzerinde çalışacağız. Düzenlemelerin sahada uygulanmasını en güçlü şekilde takip edeceğiz. Uyarılarımızı yapacağız.”