Engelli hademe kaldırımda bıçakla öldürülmüştü: 17'lik cani ve arkadaşı için istenen ceza belli oldu

Haberin Devamı

Olay, 1 Eylül 2025'te Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen yüzde 50 engelli Onur Toy, arkasından gelen F.G.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, Onur Toy hayatını kaybetti, F.G. ve yanındaki arkadaşı E.Ç. yakalandı. Şüphelilerden F.G. tutuklanırken, E.Ç. serbest bırakıldı.

Soruşturma sonunda F.G. ve E.Ç. hakkında Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi sıfatıyla Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kastan öldürme' suçundan dava açıldı. Sanıklar için 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede ayrıca F.G.'nin olayda kullandığı bıçak nedeniyle 'Ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet' suçundan da 1 yıla kadar hapsi talep edildi. E.Ç.'nin de fail F.G. ile müşterek hareket ettiğinin sabit olduğu belirtilerek, 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Atlas ile Atlas’ın katilini eşitlemekten vazgeçin Haberi görüntüle

'BIÇAĞI CAMİDE YIKADIM'

İddianamede yer alan ifadelerde; F.G., bir anlık sinir ve öfkeyle belindeki bıçakla Onur Toy'u sağ arka tarafından bir defa bıçakladığını, daha sonra eski itfaiye civarına kaçıp otobüse bindiklerini belirterek, "E.Ç.'nin evinin yakınlarında indim ve bıçağı camide yıkadım" dedi. E.Ç. de Onur Toy'u tanımadığını, F.G. ile parkta oturmak için buluştuklarını, birlikte yürürken F.G.'nin Toy'a bıçakla vurduğunu, olaydan sonra korkup kaçtığını söyledi.

'AĞABEYİM İÇİN ADALET ARIYORUZ'

İddianamenin kabulü sonrası konuşan Nazlıcan Toy ise "Benim ağabeyim tıraşını olmuş evine dönerken, 17 yaşındaki bir cani tarafından hayattan koparıldı. Bizler bu acıyı nasıl tarif edeceğiz inanın ki bilmiyorum. Ama ağabeyim için adalet arıyoruz, biz adalet istiyoruz. Tüm Türkiye'ye, Adalet Bakanlığı'na herkese sesleniyorum. Bizim canımız yandı, başka annelerin canı yanmasın. Benim ağabeyim melek gibi bir insandı. Yüzde 50 engelli, işinde, gücünde, ekmeğinde bir insandı. Ailesiyle mutlu bir şekilde hayatını sürdürüyordu. Hiç kimseye zararı olmamış bir insan. 10 senedir okulda hademe olarak çalışan bir insan. Ki buradan anlayacağınız üzere 10 senedir okulda hademe olarak çalışan bir insanın kime ne zararı olabilir? Zararı olmuş olsaydı neden hademe olarak okulda çalıştırılsın ki? Ama ağabeyime kıyanların hiçbir şekilde cezasız kalmasını kabul etmiyorum, ben adalet istiyorum, adalete sonuna kadar güveniyorum. Sesimizi duyun istiyorum, bizimle birlikte ağlayın, bize bir nebze de olsa bir serinlik katın istiyorum" dedi.

Haberin Devamı