Engelli gencin gazabına uğradılar: Korkudan annesinin arkasına saklandı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2026 09:58

Sultangazi’de yüzde 70 engelli olduğu öğrenilen Kadir G., tartışma yaşadığı markete taşla saldırı girişiminde bulundu. Annesinin sakinleştirmeye çalıştığı Kadir G., daha sonra çevrede park halindeki araçlara zarar verdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sultangazi’de meydana geldi. İddiaya göre, yüzde 70 engelli olduğu öğrenilen Kadir G., annesiyle birlikte sokakta yürüdüğü sırada market sahibi ve yanındakilerle tartıştı. Tartışmanın ardından market çalışanları içeri girerken, Kadir G. eline aldığı taşla markete yönelerek tehditler savurdu.

Peşinden gelen annesi oğlunu sakinleştirmeye çalışırken, Kadir G.’nin market önündeki dondurucu dolabının camına vurduğu öğrenildi. Market sahibinin ise annenin arkasına geçerek taşın kendisine fırlatılmasını engellemeye çalıştığı belirtildi.

SOKAKTAKİ ARAÇLARA ZARAR VERDİ

Annesinin ikna etmesiyle olay yerinden uzaklaştırılan Kadir G., daha sonra sokakta park halinde bulunan araçlara zarar verdi. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. 

