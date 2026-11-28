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Edinilen bilgiye göre olay, 26 Kasım günü saat 14.00 sıralarında Çağlayancerit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki A.A. isimli sürücü, aracının önünden çekilmediği ve kendisine hakaret ettiği iddiasıyla 19 yaşındaki zihinsel engelli Mehmet G.'ye aracından inerek saldırdı. Engelli genci tekme ve tokatlarla darbeden sürücünün saldırısı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı gören vatandaşların tepki gösterdiği sürücü, yoldan geçen jandarma ekiplerince vatandaşların arasından alınarak polise teslim edildi.

Sürücü hakkında adli tahkikat başlatılırken, sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve saldırı amacıyla araçtan inmek maddelerinden toplam 260 bin lira idari para cezası uygulandı.