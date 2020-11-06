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Gündem
Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)
Haber Giriş: 06.11.2020 - 14:30 | Son Güncelleme:

Engelli, evinde ölü bulundu

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Engelli, evinde ölü bulundu
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BOLU'da, 10 yıl önce geçirdiği trafik kazasında iki bacağını kaybederek engelli kalan Mahmut Karauçak (58) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Engelli, evinde ölü bulundu
Tabaklar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Mahmut Karauçak'ın bakıcısı, öğle saatlerinde günlük işler içine eve geldi. İçeri girdiğinde Karauçak'ın hareket etmediğini ve nefes almadığını fark eden kadın, 112'yi aradı. Adrese gelen sağlık ekipleri, Karauçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaklaşık 10 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle iki bacağını kaybederek engelli kalan Mahmut Karauçak'ın cansız bedeni, olay yerinde Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp morguna götürüldü.

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