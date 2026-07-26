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Engelli caretta takipte

Güncelleme Tarihi:

#Caretta Caretta#Dr. Ali Fuat Canbolat#DOA
Engelli caretta takipte
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2026 07:00

Doğuştan sağ arka yüzgeci olmayan ve ‘DOA’ adı verilen caretta uydu izleme cihazıyla takibe alındı. Denize uğurlanan ‘caretta’nın, kumu kazamadığı için çukura bıraktığı yumurtalarına gönüllüler yuva kazdı.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ta biat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür lüğü’nün işbirliğiyle 32 yıldır Belek Turizm Yatırımcıları Birliği desteğiyle EKAD tarafından 29.5 kilometrelik Belek kumsalında, Deniz Kaplumbağalarını Koru ma Projesi yürütülüyor.

Proje kapsamında Akdeniz havzasında hem Türkiye’de hem de birçok ülkede 100 civarında deniz kaplumbağası uydu izle me cihazlarıyla takip ediliyor. Caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz sa hillerindeki en büyük yuvalama kumsalı Antalya Belek’te bir ilk yaşandı. Doğuştan engelli bir ‘caretta caretta’ya uydu izleme cihazı takıldı. ‘Kaplumbağa Dos tu Turizm Sertifikası’ kapsamın da 5 bin dolarlık uydu izleme cihazı takılan deniz kaplumba ğasına, ‘DOA’ adı verildi. DOA ile birlikte toplam 3 caretta’ya uydu izlime cihazı takıldı.

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YUVASINI GÖNÜLLÜLER KAZDI

DOA ismi verilen yetişkin ‘caretta’nın sağ arka yüzgecinin olmadığını belirten Dr. Ali Fuat Canbolat, “Maalesef yumurta ları bırakmak için kumsalda yuvayı açamadı. Çünkü tek üyesi (yüzgeç) var ve deniz kaplumbağaları yuvalarını yaklaşık 50 santim derinlikte olacak şekilde arka üyeleriyle açar. Ve arka üyesinin bir tanesi olmayan hayvan yuvayı açamadı. Yumurta larını bıraktı ama nereye bıraktı? Açamadığı yuvanın üzerine, yani yüzeye bıraktı. Yuvayı açıp, yumurtaları gömdük” dedi.

Engelli caretta takipte

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#Caretta Caretta#Dr. Ali Fuat Canbolat#DOA

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