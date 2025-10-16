Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, bölgesel toplantılarına Mardin’den başladı

Haberin Devamı

Mardin Valiliği’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Komisyon Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Toplantıya yerel yönetim temsilcileri, akademisyenler, uzmanlar ve engelli bireylerin sorunlarına yönelik çalışmalar yürüten kuruluşlar da katıldı.

KASAPOĞLU: SAHADAN GELEN HER SÖZ, MECLİS RAPORUNA DÖNÜŞECEK

Açılış konuşmasında Komisyon Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mardin buluşmasının yalnız bir toplantı değil, sahadan gelen sesin Meclis’e taşındığı önemli adımlardan biri olduğunu vurguladı.

Kasapoğlu, şunları söyledi:

“Komisyonumuz 3 Temmuz itibarıyla çalışmalarına başladı. Bugün Mardin’den başlattığımız bu bölgesel toplantı serisiyle sahadaki sesi doğrudan dinleyecek, notlarımızı alacak ve önerileri raporlaştırarak Meclis raporumuza taşıyacağız. Amacımız; eğitimden istihdama, sağlıktan erişilebilirliğe kadar her alanda engelli bireylerimizin yaşam kalitesini artıracak güçlü politikaları ortak akılla şekillendirmek.”

Kasapoğlu, komisyonun bugüne kadar 90’dan fazla sivil toplum örgütü ve 250’ye yakın paydaş ile istişarelerde bulunduğunu belirterek, “Artık sahadayız, yerinde gözlemleyeceğiz. Her öneri bizim için ayrı bir başlık.” dedi.

“MARDİN’DEN TÜRKİYE’YE YAYILAN BİR ORTAK AKIL ÇAĞRISI”

Komisyon Başkanı Kasapoğlu, Mardin toplantısının ortak aklın ve dayanışmanın şehrinde yapılmasının sembolik bir anlam taşıdığını ifade etti:

“Mardin, bir arada yaşamanın en güzel örneklerinden biridir. Bu nedenle ilk bölgesel toplantımızı burada yapmak istedik. Mardin’den yükselecek her öneri, tüm Türkiye’ye ışık tutacak.”

Kasapoğlu, toplantılarda belirlenen sorunların “acil, kısa, orta ve uzun vadeli” eylem planlarına ayrılarak somut önerilere dönüştürüleceğini söyledi:

“Bizim için rapor sadece bir belge değil, uygulanabilir bir yol haritası olacak. Hedefimiz; ayrımcılığa sıfır tolerans, erişilebilirliğe tam kararlılıktır.”

“DİNLEYECEĞİZ, YAZACAĞIZ, TAKİP EDECEĞİZ”

Kasapoğlu, komisyonun çalışma anlayışını üç kelimeyle özetledi:

“Dinleyeceğiz, yazacağız, takip edeceğiz. Sivil toplumun ve vatandaşlarımızın katkılarını dikkatle dinleyeceğiz, alınan notları raporlaştıracağız ve ilgili kurumlarla süreci yakından takip edeceğiz. Bu yalnız Gazi Meclis’imizin değil, milletin ortak çalışmasıdır.”

Toplantı, engelli bireylerin ve ailelerinin yaşadığı sorunların paylaşılması, iyi uygulama örneklerinin aktarılması ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesiyle devam etti.

“BU ÜLKENİN İMKANLARI HEPİMİZİN”

Konuşmasının sonunda Kasapoğlu, vatandaşlık vurgusu yaptı:

“Bu ülkenin imkanları hepimizin. Engelleri sistemden, mekandan ve alışkanlıklarımızdan birlikte kaldıracağız.”

Kasapoğlu, katılım gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarına, akademisyenlere ve Mardin Valiliği’ne teşekkür ederek toplantının çıktılarının komisyon raporuna dahil edileceğini belirtti.