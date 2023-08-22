Engelli başkan engel tanımadı... Boğaz’ı 3. kez yüzerek geçti

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Her yıl binlerce yüzücünün İstanbul Boğazı’nı yüzerek geçtiği uluslararası yarışmaya bu yıl 77 ülkeden 2 bin 600’ü aşkın yüzücü katıldı. Yarışmacılardan biri de Türkiye’nin ilk engelli başkanı olan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’ydi. Hançerli, Kanlıca İskelesi’nden başlayıp Kuruceşme Cemil Topuzlu Parkı’na kadar olan 6.5 kilometrelik parkuru yüzdü.

ZORLUKLARI AŞACAĞIZ

Başkanı Hançerli, “Zorlu ama güzel oldu. Üçüncü defa geçmiş olmak ayrı bir gurur. Zorluklar hayatta hep olacak. Bizler mutlaka aşacağız” diye konuştu. Hançerli, daha önce de Çanakkale Boğazı’nı yüzerek geçmişti.