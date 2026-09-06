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Engelli adamı darp kamerada: Serbest kalan şüpheli görüntüler çıkınca yeniden gözaltına alındı

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#Muhammed Sonbaş#Engelli Darp#Adana Kozan
Engelli adamı darp kamerada: Serbest kalan şüpheli görüntüler çıkınca yeniden gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 15:20

Adana'nın Kozan ilçesinde işitme ve konuşma engelli Muhammed Sonbaş'ı yol kenarında elinde poşetlerle beklerken darbettiği iddia edilen 19 yaşındaki C.D., serbest bırakıldıktan sonra olayın güvenlik kamerası kayıtlarının ortaya çıkmasıyla yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilirken "Namusuma göz diktiler, öyle vurdum" diye bağırdı.

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Olay, Kozan ilçesinde 2 Eylül günü meydana geldi. İddiaya göre, Feke ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi'nde yaşayan ve yüzde 45 işitme ve konuşma engelli Muhammed Sonbaş (55), alışveriş yapmak için Kozan'a geldi. Alışverişinin ardından Feke'ye dönen Sonbaş'ın yüzünde ve göz çevresinde darp izlerini gören ailesi, kendisini hastaneye götürdü. Burada darp raporu alınan Sonbaş, yapılan kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Engelli adamı darp kamerada: Serbest kalan şüpheli görüntüler çıkınca yeniden gözaltına alındı

Ailenin şikayeti üzerine Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 19 yaşındaki C.D., Türkeli Mahallesi Feke Caddesi'nde yakalandı. İfade işlemlerinin ardından serbest bırakılan şüpheli olay anının güvenlik kamerası kayıtlarının ortaya çıkması sonrası yeniden gözaltına alındı.

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Engelli adamı darp kamerada: Serbest kalan şüpheli görüntüler çıkınca yeniden gözaltına alındı

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında ilçedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına göre Muhammed Sonbaş'ın yol kenarında elinde poşetlerle beklediği, bir süre sonra olay yerine araçla gelen C.D.'nin Sonbaş'ın yanına yaklaştığı ve ardından darp ettiği görüldü.

Engelli adamı darp kamerada: Serbest kalan şüpheli görüntüler çıkınca yeniden gözaltına alındı

"KARDEŞİM BİZİ KORUMAK İÇİN MÜDAHALE ETTİ"

Şüpheli C.D.'nin ablası İ.D. ise adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, olay öncesinde Muhammed Sonbaş'ın evlerinin çevresinde bulunduğunu ve kendilerine yönelik bazı hareketlerde bulunduğunu iddia etti.

İ.D., kardeşini telefonla arayarak olay yerine çağırdığını belirterek, "Vatandaş sürekli evimin çevresine kadar yaklaşıyordu. Bize yaklaşarak öpücük atma, el sallama, gülümseme ve göz kırpma gibi hareketler yaptığını gördüm. Daha sonra video ve fotoğraf çektiğini fark ettim. İçeri girip kardeşlerimi eve aldım. Sonrasında erkek kardeşimi aradım. Kardeşim geldiğinde telefonunu vermesini istedi ancak vermedi. Daha sonra arbede yaşandı ve vatandaş kaçıp gitti" dedi.

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Engelli adamı darp kamerada: Serbest kalan şüpheli görüntüler çıkınca yeniden gözaltına alındı

Kardeşinin ailesini korumak amacıyla müdahale ettiğini savunan İ.D., "Kardeşim bizi korumakla görevli. Herkesin annesi, kardeşi, çocuğu var. Gerekenin yapılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, C.D.'nin adliyeye sevk edildiği sırada, "Namus davası de. Namusuma göz diktiler, öyle vurdum" diye bağırması dikkat çekti. C.D'nin adliyede işlemleri sürüyor.

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#Muhammed Sonbaş#Engelli Darp#Adana Kozan

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