Engelleri kaldırmak hepimizin görevi

Bu örnek eğitim yuvasının, devletin çocukların ve ailelerin daima yanında olduğunun, onlar için her zaman daha iyisini yapma kararlılığının somut ifadesini yansıttığını belirten Emine Erdoğan, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü, bu konudaki eksiklerimizi düşünmenin, ‘Hayatı güzelleştirmek için daha fazla ne yapabiliriz?’ diye sormanın bir vesilesi olmalıdır. Engelli bireyler, toplumun eşit, onurlu ve saygın fertleridir. Onlara esas engel teşkil eden, sistemik sorunlardır. O nedenle bu sorunları çözmek ve toplumu herkesin sahip olduğu farklı yetenek seviyelerine uyumlu hale getirmek hepimizin görevidir” dedi.

DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla paylaştığı mesajda, “Hayat mücadeleleriyle hepimize ilham olan tüm engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya, onları tüm imkânlarımızla desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.