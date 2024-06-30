Engel tanımayan şampiyonlar

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Türkiye genelinde 973, yurtdışında ise 11 sınav merkezinde 2 Haziran’da düzenlenen ve 1 milyon 38 bin 544 sekizinci sınıf öğrencisinin başvurduğu LGS merkezi sınavına 992 bin 906 aday katıldı. Adaylar 28 Haziran-17 Temmuz arasında hayallerindeki liseleri tercih sırasına koyacak. Tüm soruları doğru cevaplayarak hedeflerine en yakın durumda olan şampiyonlar ise en iyi liselere girmek için yarış halinde olacak. Söz konusu başarılı öğrencilerden bazıları sınavın zorluğunun dışında hazırlık sürecinde deprem ve aile fertlerinin kaybı gibi engellerle de karşılaştı.

DEPREMDE KAYBETTİKLERİM İÇİN ŞAMPİYONUM

LGS merkezi sınavı şampiyonlarından Yunus Emre Ortaokulu mezunu Efe Talha Palabıyık, Kahramanmaraş merkezli depremlere, 1400 kişiye mezar olan 22 bloklu Ebrar Siteleri’nin yıkılmayan nadir blokları arasında yer alan T Blok’ta ailesi ile birlikte yakalandı. Çekirdek ailesinde kayıp yaşanmasa da birçok akrabasını yine Ebrar Siteleri’nde kaybetti. Şampiyonluk hedefini, kaybettiği yakınları için koyduğunu belirten Palabıyık, şöyle devam etti:

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“Depremde yaşadıklarımızdan sonra rehber öğretmenlerimin yardımları ile bu süreci atlattım. Sonra da kendimi derslerime çalışmaya adadım. Depremde vefat etmiş yakınlarımı da gururlandırmak amacıyla Türkiye birinciliğini hedefledim. Sınava girerken asıl amacım en kötü 1 yanlış yapmaktı. Bundan sonraki hedefim de İstanbul’da tercih edeceğim okullarda başarılar elde etmek.”

OĞLUM ÇOK ZOR ŞARTLARDA BAŞARDI

LGS merkezi sınavı şampiyonu Efe Talha’nın annesi Fatma Palabıyık ise “Şu an çok güzel duygular içerisindeyiz. ‘Sayılı kişiler içerisinde benim oğlum da var’ demek büyük gurur. Bunu oğlum çok zor şartlarda gerçekleştirdi” diye konuştu.

ÖLEN BABAM GİBİ ŞİFA DAĞITMAK İSTİYORUM

- Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşayan ve LGS’de tüm soruları doğru yanıtlayan 14 yaşındaki Arda Köker, sağlık çalışanı olan babası Atılım Köker’i 2021 yılında Afrin’de görevdeyken COVID-19’dan kaybetti. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu mezunu olan Arda tıp okumak ve babası gibi, insanlara şifa dağıtmak istediğini söylerken hazırlık sürecindeki zorluklarını da şöyle anlattı;

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“Çok mutlu hissediyorum, belki birkaç ay önce bunu aklımdan geçirirken bile zorlanırdım. Bunu düzenli, dikkatli ve doğru çalışmaya borçluyum. Sabah kalktığımda kahvaltıya kadar hep kitap okuyordum. Kendinden fedakarlık yapanlar kazanır diye düşündüm. Sınav sonucunu ailem gördüğünde, ‘sonunda bitti başardın’ dediler. İskenderun’da kalmak istemiyorum, İstanbul’da Galatasaray lisesini tercih etmek isterim. Benim hayalim tıp okumak.”

CİZRELİ KAPORTACININ OĞLU ŞAMPİYON

- Şırnak’ta yaşayan ve kaportacı babanın oğlu olan Mehmet Şevki, LGS’de tüm soruları doğru cevaplayıp 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldı. Galatasaray Lisesi’ne yerleşmeyi hedefleyen Mehmet; “Ailem bana çok destek oldu, sınava bu şekilde yoğun hazırlandım. Babam kaporta boyacısı, işi çok zorlu bize bakmak için sabahtan akşama kadar çalışıyordu. Bana kitap parası çıkartıp okumam için destek veriyordu. Babamın bu çalışmasına bakarak heveslendim ve hedef koydum kendime. Babamı gururlandırmak için daha çok çalıştım. Annem de beni çok destekledi, manevi olarak da her zaman yanımdaydı. Bir hedefim olmalıydı o da Galatasaray Lisesi’ydi. Ailemin başını öne eğmediğim için mutluyum” dedi.

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