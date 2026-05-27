Engel tanımayan bir başarı hikâyesi… New York’ta perdeler ‘Dolunay’la açılıyor

DOĞUŞTAN yüzde 92 görme engelli olan Dolunay Kocabağ, bu engeli aşmayı bildi ve çok başarılı bir eğitim öğrenim hayatı geçirdi. Liseye giriş sınavına girdiği 2012 yılında Türkiye şampiyonu oldu. Bu başarı onu Amerikan Robert Lisesi’ne taşıdı. Liseden mezun olunca da Kanada’daki York Üniversitesi’ne tam burslu olarak kabul edildi. Ancak içindeki oyunculuk aşkı ona farklı bir yol çizdi. Kocabağ şimdi New York’ta ‘Luna Vincert’ adıyla tiyatro sahnelerinde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde prömiyeri yapılan A Night of Chekhov adlı yapımda üç farklı kısa oyunda, üç ayrı karakteri başrol oyuncusu olarak canlandıran Dolunay Kocabağ, hikâyesini Hürriyet’e anlattı:

HAYATIM PANDEMİYLE DEĞİŞTİ

“Ortaokuldan liseye geçerken girdiğimiz merkezi sınavda 2012 yılında 500 tam puanla Türkiye şampiyonlarından biri olmuştum. Lise eğitimimi de Amerikan Robert Lisesi’nde aldım. Ardından üniversiteyi Kanada’daki York Üniversitesi’nde psikoloji bölümünde ve müzik yan dalında tam burslu okudum. Lise ve üniversite eğitimlerim sırasında piyano ile olan ilişkim de devam etti. Lisansımı bitirdikten sonra yüksek lisans ve doktoraya hazırlanmayı düşünüyordum. Ancak mezun olduktan sonra pandemi dönemi başladı. Herkesin eve kapandığı o sırada Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek orada American Academy of Dramatic Arts’da 3 yıl oyunculuk eğitimi aldım. Yani o dönem aldığım kararla hayatımın yönü değişmiş oldu.

SAHNE ADIM LUNA VINCERT

Geçtiğimiz yıl Amerika’daki oyunculuk eğitimimi tamamladım. Hayatımdaki bu değişiklik aslında içimde hissettiğim güçlü bir duygunun dışarıya çıkmasıydı. O duygunun peşinden gittim ve kendimi New York sahnesinde buldum. Bundan da çok mutluyum. Başarının adım adım geldiğine inanıyorum. Öncelikleri belirleyip içimdeki motivasyon ve güce sarılıp aşama aşama ilerliyorum. Yetenek önemli ama bundan da önemlisi disiplinli çalışmak ve iyi bir insan olmayı başarmak. Sahne adımı, ‘Luna Vincert’ yaptım. Çünkü burada insanlar adımı söylerken çok zorlanıyor. Onların kolay telaffuz etmesi ve daha akılda kalıcı olması için böyle bir değişiklik yaptım.”

Dolunay Kocabağ, görme konusunda yaşadığı sorunları ise şöyle anlattı: “Yüzde 92 görme kaybı nedeniyle sadece yakın mesafedeki ışıklı, büyük ve renkli objeleri görebiliyorum. Örneğin kırmızı üstüne beyaz yazıları görebiliyorum ama kırmızı üstüne siyah yazıldığında göremiyorum. Karşıdan karşıya geçerken yolun tamamını göremiyorum. Ancak yürüdükçe yol belirginleşiyor diyebilirim. Engelli biri başarılı olduğunda insanlarda farklı bir algı oluşuyor. Engelli bireyseniz insanlar size ya acıma duygusuyla ya da hayranlıkla yaklaşıyor. Bunun bir ortası yok. İşte bu tutum benim gibi insanlara fazladan sorumluluk yüklüyor.”

Dolunay Kocabağ, 2012’deki sınav başarısının ardından da “Müzik olmasaydı, bu başarıları elde edemezdim” demişti.

Dolunay, yeteneğiyle beğeni topluyor.