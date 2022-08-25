Enflasyonun sosyal etkilerini sınırlandırdık

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen “Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödül Töreni”ne katıldı. Ekonomiyle ilgili önemli mesajlar veren Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Ülkemiz dünyanın en büyük 250 müteahhiti listesinde 48 firmasıyla iftihar verici bir yerde bulunuyor. Salgın döneminde gelişmiş ülkelerin altyapılarının nasıl yetersiz ve eski olduğunun ortaya çıkması, önümüzdeki dönemde yapılacak devasa yatırımların habercisi olarak görüyorum. Uluslararası müteahhitlik hizmetlerinin büyüklüğünün 2030’larda 750 milyar dolar seviyesine çıkacağı öngörülmektedir. Ülkemizin bu büyük pastadan aldığı payı ilk etapta yüzde 10’a yani 75 milyar dolara çıkarmayı hedeflemeliyiz.

EN BÜYÜK 10 EKONOMİ HEDEFİ

Önümüzde öyle bir hedef var ki hiçbir bireysel siyasi, ideolojik, sosyal çıkar kaygısı bunun önüne geçemez. Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmaktan Türk milletini muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmaktan daha büyük ideal, ülkü ve onur olabilir mi? Küresel ekonomideki dengesizliklerin ülkemize olan etkilerinin farkındayız.

Haberin Devamı

KÜRESEL KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİK

Türkiye küresel ekonomik krizi fırsata çevirme konusunda en başarılı ülkedir. Enflasyon, faiz, kur diye sorularımız yok mu, elbette var. Şimdi birileri diyor ki Türkiye’de üretim bitti. İşçisinden çiftçisine herkes perişan. Gerçek öyle mi? Tarımda hem rekolte elde ettiğimiz hem de alım fiyatlarıyla üreticilerin yüzünü güldürdüğümüz dönem yaşıyoruz. Turizmde salgın döneminin kayıplarını telafi etmenin ötesinde başarılı sezon geçiriyoruz.

AVRUPA MİDE KRAMPLARI GEÇİRİYOR

Enerjide Avrupa’nın mide krampları geçirerek gireceğe kışa biz gayet rahat şekilde hazırlanıyoruz. Ülkemizin her yerinde fabrikalar harıl harıl çalışıyor. Gemiler, uçaklar, kamyonlar mal taşımaya yetişemiyor. İhracatta rekor üstüne rekor kırıyoruz. İstihdamda 31 milyon çalışan sayısıyla tüm tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmış durumdayız.

ÜCRET ARTIŞIYLA TELAFİ ETTİK

Diyorlar ki onlarda enflasyon yüzde 9, bizde yüzde 80’e dayandı. Onlardaki 9 enflasyonun ekonomik ve sosyal sonuçlarıyla bizdeki enflasyonun etkileri aynı değil ki. Biz işçiden memuruna her kesimden vatandaşın gelir kaybını, enflasyonun üzerinde ücret artışlarıyla telafi ederek enflasyonun sosyal etkilerini sınırlandırdık. Avrupa’da gıda fiyatlarındaki fiili fiyat artışıyla ücretlere yapılan artışlar arasında öylesine derin uçurumlar var ki insanlar sokaklara dökülmeye başladı.”

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan , yurtdışında başarı kazanan müteahhitlere ödüllerini verdi.

KREDİLERDE YAKLAŞIM FARKLILIĞI

ERDOĞAN törende, “Son dönemde banka kredileri konusunda yaşanan sıkıntıların kaynağı ekonomi programımız değil finans kesimiyle reel sektör arasındaki geçici yaklaşım farklılığıdır” diyerek şunları söyledi: “Bu farklılığın en kısa sürede üretim ve istihdam odaklı büyümeyi destekleyecek şekilde kapsamlı uzlaşmaya dönüşeceğine inanıyorum. Eksikleri tamamlayarak hataları düzelterek yeni projeler geliştirerek ülkemizi önce 2023’e ulaştıracak ardından da 2053’e uzanan yola güvenle çıkacağız. Dün çok büyük erişilmez gözüken rakamlar bugün normal, erişilebilir, ulaşılabilir seviyeler haline gelmiştir. Eski tüfekler yatırımın, üretimin, iş yapmanın, para kazanmanın, ayakta kalmanın ne demek olduğunu çok iyi bilir.”

Haberin Devamı