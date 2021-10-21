‘Enflasyonu tek hanelere indirmeye kararlıyız’

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Eğitim yatırımlarının öncelik verilen alanların başında geldiğini ifade eden Oktay, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yatırım bütçesinin 11.3 milyar liradan 15.2 milyar liraya çıkarıldığını kaydetti. MEB bütçesinin 2022 yılında 189 milyar lira olarak belirlendiğini dile getiren Oktay, yükseköğretim dahil edildiğinde eğitim bütçesinin 273.5 milyar lira olduğunu ifade etti. Reel kesime bütçeden 68.9 milyar lira kaynak ayrıldığını anlatan Oktay, Sosyal Güvenlik Kurumu işveren prim ödemeleri için 35.2 milyar lira, Hazine destekli kefaletle sağlanan krediler için 6.2 milyar lira, tarımsal işletmeler ve çiftçiler için faiz desteği olarak 9.8 milyar lira, Halk Bankası aracılığıyla kullandırılan esnaf kredileri faiz desteği için 7.2 milyar lira, ihracat destekleri kapsamında 5.2 milyar lira, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi için 1.8 milyar lira, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aracılığıyla kullandırılmak üzere teşvik ödemeleri kapsamında 2.9 milyar lira, diğer destekler için 600 milyon lira kaynak ayrıldığını dile getirdi.

125 MİLYAR LİRA DESTEK

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Salgının etkilerini hafifletmek için vergi ve prim yükümlülüklerinin ertelendiğini, vergisel indirimlere gidildiğini, enflasyonla mücadeleye destek olmak için eşel-mobil sistemini etkin bir şekilde kullandıklarını anlatan Oktay, “Bu uygulamalar nedeniyle doğal olarak önemli maliyetlere katlanıyoruz. Bu kapsamda, yıl sonuna kadar 125 milyar liralık kamu gelirinden vazgeçerek vatandaşımıza, esnafımıza, çiftçimize ve reel sektöre güçlü bir destek sağladık” dedi. Enflasyonu tekrar tek hanelere indirmeye kararlı olduklarını söyleyen Oktay, enflasyonu belirleyen en önemli faktörlerden biri olan enerji girdilerinde ve emtia fiyatlarında yaşanan olağandışı gelişmelerin etkisiyle dünya genelinde beklentilerin üzerinde ve rekor seviyede bir fiyat artışı izlendiğini belirterek, “Söz konusu küresel eğilime rağmen, para ve maliye politikalarımızı arz yönlü yapısal politikalarımızla ve verimlilik artışı kanalıyla destekleyerek, enflasyonu tekrar tek hanelere indirmeye kararlıyız” diye konuştu.

‘YARGI İŞLEYİŞİMİZDE HİÇBİR HÜKMÜ YOKTUR’

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FUAT Oktay, bütçe sunuşu sırasında, “Ne vesayet odaklarının, ne sosyal medyadan hukuk darbesi yapmaya niyetlenen diplomatların ne de hukuki süreçleri siyasallaştırmaya çalışan çevrelerin yargı işleyişimizde hiçbir hükmü yoktur. Avrupa Komisyonu’nun yanlı Türkiye raporu da dahil olmak üzere adalet sistemimiz, dış etki ve yorumlardan münezzeh, bağımsız, tarafsız ve adil şekilde işlemeye devam edecektir” diye konuştu.