Enflasyonu kontrol altına alacağız

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ATO Congresium’da düzenlenen Geçmiş Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, teşkilata özetle şu mesajları verdi:

“Elbette İstanbul ve Ankara gibi ülkemizin en büyük iki şehrinin başkanlık nezdinde kaybedilmiş olmasından üzüntü duyduk... Bu şehirlerdeki seçimleri oy oranlarımız gerilediği için değil, rakiplerimizin tamamı karşımızda birleştiği için kaybedildiği bir gerçektir. Kayıplarımızı ilk fırsatta telafi etmekte kararlıyız. Geçtiğimiz hafta yapılan Çankırı, Dodurga seçimleri Anadolu irfanının bir göstergesi olarak siyasi tarihimizde yerini almıştır. Bu seçimde farklı sonuç çıksa ortalığı birbirine katacak olanların AK Parti ve Cumhur İttifakı kazandığında nasıl sus pus olduklarını, başlarını kuma gömdüğünü herhalde sizler de görüyorsunuz. Türkiye işgale uğrasa düşmanı çiçekle karşılayacak bu güruhu biz bir asır öncesindeki kibarca manda ve himaye taraftarlığı olarak ifade edilen emperyalist uşaklığından tanıyoruz.

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KİMSEYİ AÇ BIRAKMADIK

Elbette sıkıntılarımız, sancılarımız, ödediğimiz bedeller mevcuttur. Özellikle ekonomide son dönemde ortaya çıkan hayat pahalılığının insanlarımızın belini büktüğünü gayet iyi biliyoruz... İnsanlarımızın alım güçleri belki yüksek enflasyon sebebiyle bir miktar düştü. Ama kimseyi işsiz, aç, açıkta bırakmadık. Önümüzdeki şubat, mart aylarıyla birlikte enflasyonu da kontrol altına almış olarak yolumuza devam edeceğiz. Hiç şüphesiz insanların siyasi tercihlerinde ekonomi önemli bir belirleyicidir ama asla tek belirleyici değildir.

BİZİM KAZANMAMIZ ŞART

Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasından taviz vermemek için 2023 seçimlerini Meclis’te Cumhur İttifakının, Cumhurbaşkanlığında bizim kazanmamız şarttır. Ama 2023 seçimleri bir anlama, öneme, hassasiyete sahiptir. Bu seçim kızgınlıkla, kırgınlıkla, nefsaniyetle hareket edilebilecek bir seçim değildir. Birbirimize naz, kibir yapmayacağız. Çünkü Türkiye dünün Türkiyesi değildir. Artık kaybedecek çok şeyimiz var. Şimdi 2023’te yanlış tercih durumunda küresel yönetim ve ekonomi sisteminin en üst ligindeki yerimizle, bu ligin lokomotif ülkeleri arasına girme fırsatımızı tehlikeyi atmış olacağız. Bu gerçekleri önce kendi arkadaşlarımıza ve milletimize anlatarak 2023’te herhangi bir kazaya meydan verilmemesini temin edeceğiz.”

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PKK, YPG, FETÖ NATO KAYDINA GİRDİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “NATO zirvesinde kimlerle, neyi, nasıl konuştuğumuzu herhalde takip ettiniz... NATO’nun kayıtlarına PKK, YPG girmiştir. Hepsinden öte FETÖ bir terör örgütü olarak girmiştir. Bugüne kadar sadece AB kayıtlarında olan PKK artık YPG, PYD ve FETÖ, NATO’nun kayıtlarına girmek suretiyle şimdi resmi kayıtlarda yerini almıştır. Biz gerek NATO Genel Sekreteri gerek diğer Cumhurbaşkanı ve Başbakana ‘bizim kırmızı çizgimizdir bunlar’ dedik. ‘Bu kayıtlara YPG, PYD, FETÖ girecek. Girmediği takdirde kusura bakmayın biz bu imzayı atmayız’ dedik. Onlar da bunu kabul etmek zorunda kaldılar” dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, program sonrası günün anısına Erdoğan’a tablo haline getirilmiş Kabe örtüsü hediye etti. Selahattin SÖNMEZ/ANKARA