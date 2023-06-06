Enflasyonla mücadeleye özel önem! Beştepe’de devir teslim

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Türkiye Yüzyılı vurgusu yapan Yılmaz, Beştepe’de düzenlenen devir teslim törenindeki konuşmasında özetle şu mesajları verdi : “Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak millete hizmet bayrağını değerli dostum Fuat Oktay’dan devralmak benim içim bir onurdur. İnşallah tüm kesimlerin desteğiyle, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ağır sorumluluğu üstleneceğiz ve elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz.

TÜRKİYE YÜZYILI KABİNESİ

Öncelikle Türkiye Yüzyılı kabinesinde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız, liderimiz, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Bu dönemde, yeni yönetim sistemimizin gelişerek, güçlenerek, yeni şartlara adapte olarak Türkiyemizin bir kazanımı olarak devam edeceğini özellikle vurgulamak istiyorum. Yeni sistemin farkını bir kez daha burada görmüş olduk. Hiçbir koalisyon tartışması yaşanmadan, hiçbir gecikmeye mahal bırakılmadan halka hizmete devam edeceğiz. Bu belirsizliklerin ortadan kalkması aynı zamanda bütün alanlarda hızlı bir şekilde vatandaşımızın beklentilerini karşılayacağımız anlamına geliyor.

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Bu süreçte vatandaşlarımızın hayatını etkileyen enflasyonla mücadeleye özel bir önem ve öncelik vereceğiz. Bir taraftan bunun zaman alacağı bilinciyle enflasyonun olumsuz etkileriyle karşı karşıya olan geniş toplumsal kesimlere dönük politikalarımızı da yine kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz.”

OKTAY: ÇITAYI DAHA YUKARI TAŞIYACAK

Görevi devreden Fuat Oktay ise şunları söyledi: “Ülkemizi ve dünyamızı etkileyecek büyük sınamalardan geçtik. Hepsinden alnımızın akı ile çıktık. Ayasofya’nın ibadete açılmasından savunma sanayisine, Togg’a kadar mega projelerin parçası olmamıza fırsat veren Cumhurbaşkanımıza güvenleri için şükranlarımı arz ediyorum. Kanun taslaklarının oluşumunda ortak aklın oluşumuna katkı verdik. Bütçe sürecinde kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu gerçekleştirdik. Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere eylem planlarını yakından takip ettik. KKTC ile işbirliğini toplumsal boyuta yayarak güçlendirdik. Sayın Cevdet Yılmaz Bey’in bu çıtayı daha da yukarı taşıyacağına eminim.”