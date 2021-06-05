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Gündem
Bülent SARIOĞLU / ANKARA
Haber Giriş: 05.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Enflasyon rakamları tutarsız’

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
‘Enflasyon rakamları tutarsız’

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sokağın enflasyonu ile TÜİK verileri arasında tutarsızlığın arttığını savunarak, “Hiç kimse Türk ekonomisine takla attıracak girişimlere tevessül etmesin” dedi.

Öztrak, CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “TÜİK mayıs enflasyonunu açıklarken yine bir skandala imza atıldı. Sadece veri tabanları arasında değil, mayısta piyasa beklentileriyle gerçekleşen enflasyon arasında da ciddi fark oluştu. Hadi veri tabanlarındaki tutarsızlığı bir kenara bıraktık; beklenti ve gerçekleşme arasındaki tutarsızlığı da görmezden geldik. Peki sokağın enflasyonuyla TÜİK’in enflasyonu arasındaki büyük tutarsızlığı ne yapacağız? Memurun, emeklinin maaş ve aylığı buna göre belirleniyor. Hiç kimse Türk ekonomisine takla attıracak girişimlere tevessül etmesin.”

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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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