‘Enflasyon rakamları tutarsız’

Öztrak, CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “TÜİK mayıs enflasyonunu açıklarken yine bir skandala imza atıldı. Sadece veri tabanları arasında değil, mayısta piyasa beklentileriyle gerçekleşen enflasyon arasında da ciddi fark oluştu. Hadi veri tabanlarındaki tutarsızlığı bir kenara bıraktık; beklenti ve gerçekleşme arasındaki tutarsızlığı da görmezden geldik. Peki sokağın enflasyonuyla TÜİK’in enflasyonu arasındaki büyük tutarsızlığı ne yapacağız? Memurun, emeklinin maaş ve aylığı buna göre belirleniyor. Hiç kimse Türk ekonomisine takla attıracak girişimlere tevessül etmesin.”

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Kripto Para Piyasaları için Bigpara