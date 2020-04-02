Enfekte nedir? Enfekte olmak ne demek?

Bütün dünyada finans piyasalarını altüst eden corona virüsü salgının en fazla etkilediği sektörlerden biri de futbol oldu.

Enfekte, bir kişinin hastalığa neden olan bir organizmadan etkilenmesi olarak tanımlanabilir. Enfekte olmak terimi ise virüs bulaştığından şüphe edilen kişiden, bir başka kişiye söz konusu hastalığı bulaşması durumunda kullanılır. Enfekte olan bir kişinin başka birine yayılabilecek bir hastalığı vardır. Temas yoluyla tehlikeli bir boyuta gelen "enfekte" yayılımının etkisini de kısa sürede gösterebiliyor.

ABD’de enfekte kişi sayısı 200 bini geçti

New York Şehri Sağlık Departmanı, şehrin corona virüsünden enfekte olan kişilerin posta kodlarının olduğu ayrıntılı bir harita yayınladı. New York şehrinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı cin 374’e yükseldi.