Enfekte nedir? Enfekte olmak ne demek?
Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs ile ilgili gündeme gelen terimlerden biri de enfekte oldu. Uzmanların yanı sıra siyasi isimler de tanımlarında ‘enfekte olma, enfekte olmuş hasta, enfekte kişiler’ gibi bazı kullanımlarda bulunuyor. Enfekte olmak enfeksiyon ile karıştırılan kelimelerden. Peki enfekte nedir? Enfekte olmak ne demek?
Enfekte, bir kişinin hastalığa neden olan bir organizmadan etkilenmesi olarak tanımlanabilir. Enfekte olmak terimi ise virüs bulaştığından şüphe edilen kişiden, bir başka kişiye söz konusu hastalığı bulaşması durumunda kullanılır. Enfekte olan bir kişinin başka birine yayılabilecek bir hastalığı vardır. Temas yoluyla tehlikeli bir boyuta gelen "enfekte" yayılımının etkisini de kısa sürede gösterebiliyor.
ABD’de enfekte kişi sayısı 200 bini geçti
New York Şehri Sağlık Departmanı, şehrin corona virüsünden enfekte olan kişilerin posta kodlarının olduğu ayrıntılı bir harita yayınladı. New York şehrinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı cin 374’e yükseldi.
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