Enez’de mesire alanları kapatıldı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' renkte yer alan Enez ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu tarafından mesire alanlarının kapatılmasına karar verildi. Enez Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada; “Koronavirüs bulaşının azaltılması amacıyla ilçemiz ve köylerimizde yer alan tüm mesire alanları geçici bir süreliğine kapatılmıştır” denildi.

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