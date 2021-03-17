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Gündem
Ünsal YÜCEL / ENEZ(Edirne),(DHA)
Haber Giriş: 17.03.2021 - 13:21 | Son Güncelleme:

Enez’de mesire alanları kapatıldı

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Enez’de mesire alanları kapatıldı

KORONAVİRÜS vaka haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Edirne’nin Enez ilçesindeki mesire alanları kapatıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' renkte yer alan Enez ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu tarafından mesire alanlarının kapatılmasına karar verildi. Enez Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada; “Koronavirüs bulaşının azaltılması amacıyla ilçemiz ve köylerimizde yer alan tüm mesire alanları geçici bir süreliğine kapatılmıştır” denildi.

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