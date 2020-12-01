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Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)
Haber Giriş: 01.12.2020 - 17:45 | Son Güncelleme:

Enez Belediye Başkanı Günenç, koronavirüse yakalandı

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Enez Belediye Başkanı Günenç, koronavirüse yakalandı
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EDİRNE’nin Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlk başta ailemde rastlanan ve benim de kendimi izole ettiğim süreçte ilk yaptırdığım Covid-19 testim negatifti. Fakat dün yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel olarak iyiyim. Değerli hemşehrilerim maske, mesafe kuralına uymamız önem arzetmektedir. Hepimizin sağlığı için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. En kısa sürede görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim" dedi.

Günenç’in tedavisinin daha önce testleri pozitif çıkan eşi ve kızıyla birlikte evde sürdüğü öğrenildi.

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