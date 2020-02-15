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Gündem
Ünsal YÜCEL/ENEZ(Edirne), (DHA)
Haber Giriş: 15.02.2020 - 16:48,Son Güncelleme:/

Enez açıklarında 48 kaçak göçmen yakalandı

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Enez açıklarında 48 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışan 48 kaçak göçmen, yakalandı. Kaçak göçmenlere müdahale sırasında Sahil Güvenlik ekiplerinin eldiven ve maske taktığı görüldü.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Enez ve Karagöl açıklarında, 2 lastik botta kaçak göçmenler olduğu belirlendi. Yunanistan'a geçmeye çalışan kaçak göçmenler, lastik botlar durdurularak, yakalandı. Afganistan, Suriye ve Mısır uyruklu kaçak göçmeler, sahil güvenlik botuna alınarak, kıyıya getirildi. 11'i çocuk, 14'ü kadın olan 48 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sahil güvenlik ekiplerinin, kaçak göçmenlere müdahale sırasında, 'koronavirüs' tedbiri olarak maske ve eldiven kullandığı görüldü.

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