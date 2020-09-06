Enes’in ölümüne neden olan sürücünün serbest kalmasına tepki

Kaza, 9 Ağustos günü saat 23.00 sıralarında, İznik- Bursa yolundaki Mustafalı mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Enes Güler'e, Kerim Akgün'ün kullandığı 54 TH 587 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Enes, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin arından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Kerim Akgün ise gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı. Hastanede tedaviye alınan Güler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 2 gün sonra hayatını kaybedince Akgün de yeniden gözaltına alındı ve sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YENİDEN SERBEST BIRAKILDI

Kazayla ilgili bilirkişi raporu, 20 Ağustos'ta savcılığa teslim edildi. Bilirkişi raporunda, Enes'in yüzde 100 kusurlu gösterilmesi üzerine cezaevinde tutuklu bulunan Kerim Akgün, aynı gün serbest bırakıldı. Bilirkişi raporuna ve Akgün'ün serbest bırakılmasına baba Yusuf Güler tepki gösterdi.

'ŞOK GEÇİRDİK'

Karara anlam veremediğini ve konuyla ilgili avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Yusuf Güler, "Çocuğuma vurup, 10 yaşındaki oğlumu öldürdüler. Çocuğum geri gelmeyecek. Biz acımızı yaşayamadık. Acımızı yaşayamıyor, adalet arıyoruz. Sürücünün serbest bırakıldığını öğrenince şok geçirdik. Nasıl serbest bırakılabilir? Yavruma vurdu, 3-4 gün içeride kaldı ve çıktı. Bilirkişi raporunda yüzde 100 kusuru bize vermişler. Bilirkişi neye nazaran bu kararı çıkarmış, bilmiyoruz. Serbest bırakıldığını avukatımız söyledi. Biz bunu 10 gün sonra öğrendik. Konu hakkında avukatımızdan hakkımızı aramasını talep ettim" dedi.

AVUKAT: RAPOR JET HIZIYLA HAZIRLANMIŞ

Bilirkişi raporunun hızlı ve hatalı hazırlandığını iddia eden avukat Volkan Şahin, şöyle konuştu:

"Kaza tarihinden itibaren şüpheli gözaltına alınmış, çocuğun hayati tehlikesi olmasına rağmen şüpheli serbest bırakılmıştır. Akabinde müvekkillerim konuyla ilgili şikayette bulunmak istemişlerse de şikayetleri alınmamış. Enes'in ölümünün ardından şüpheli tekrar tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Bundan sonraki süreç yargıda alışkın olmadığımız kadar hızlı ilerlemiştir. Ayın 17'sinde bilirkişiye giden rapor, 20'sinde Enes'e tam kusur yüklenmek kaydıyla rapor jet hızıyla geri dönmüş ve şüpheli serbest bırakılmıştır. Bilirkişinin yazdığı raporda kaza günü kolluk kuvvetleri tarafından tutulan tutanakta açıkça belirtilen hususlar yer almamıştır. Rapor jet hızıyla savcılığa sunulmuştur. 20 kiloluk bir çocuğun, 40 kilometre hızla gelen bir aracın çarpması sonucu araçta bırakılacak hasar herkesin malumudur. Kazanın yapıldığı araç pert durumuna gelmiştir fakat bilirkişi araçtaki pert durumunu, '50 kiloluk bir kişiye aracın çarpması durumunda bu hasarın oluşması normal' şeklinde bir incelemede bulunmuştur. Ama Enes 10 yaşında, 20 maksimum 25 kilo. Bunun dışında sadece şüphelinin beyanları doğrultusunda bir değerlendirme yapılmış, olaya tanıklık eden tek tarafsız tanığın beyanları hiçe sayılmıştır."

Hatalı olduğunu iddia ettiği bilirkişi raporuyla savcılığın da yanlış yönlendirdiğini savunan Şahin, "Biz de ilgili mercilere başvurumuzu yaparak dosyadan savcının alınmasını ve yeni bir savcının atanmasını talep ettik. Bu süreçte konuyla ilgili bir değişiklik yaşanmadı. Bunun yanında bilirkişinin, bu kadar önemli konuda, bu kadar hızlı, inceleme ve detaydan uzak rapor vererek, savcılığı da yanlış yönlendirdiği ortadadır" dedi.