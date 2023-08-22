Enes’e ne oldu

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Kayseri Talas’ta yaşayan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Enes Ahmet Tekin (25), 21 Temmuz’da annesi ile hastaneye gitti. Annesinin yanından, “Lavaboya gidiyorum” diyerek ayrılan Tekin’den bir daha haber alınamadı. Hayatından endişe eden ailesi, durumu polise bildirdi. Ekipler, 3 Ağustos’ta kaybolduktan 13 gün sonra Derevenk Viyadüğü’ndeki dere yatağında Enes Ahmet Tekin’in cesedini buldu. Tekin’in metrelerce yükseklikteki viyadükten atlayarak intihar ettiği ihtimali üzerinde duran polis, soruşturmayı sürdürüyor. Enes Ahmet Tekin’in babası Osman Tekin, “Bende bazı şüpheler oluştu. Bir inşaatın kamera kayıtlarında, 2 gizemli kişinin orada yürümesi.



‘OĞLUMUN YÜKSEKLİK KORKUSU VARDI’

Viyadükte çekilen son dron kaydını geçen hafta emniyette bana izlettiler. Temmuz’un 25'i ve 28'inde yaptıkları dron kayıtlarında oğlumun son çekimi yapılan görüntüsü yoksa benim çocuğum sonradan oraya getirildi. Benim aklıma cinayet şüphesi geliyor. Hesabında parası vardı. Hesap kayıtlarının incelenmesini istiyorum. Benim çocuğumda yükseklik korkusu var. Benim çocuğum merdivene çıkıp da aşağıya bakamaz. Oraya çıkıp atlayamaz. ‘Atladığı düşünülüyor' denildiği mesafe ile bulunduğu mesafe arasında aşağı yukarı 40 metre var. 80 kilodan bahsediyoruz. Rüzgâr onu oraya savuramaz. Viyadükte bir tane mobese yok şimdi alelacele bir tane mobese koymuşlar. Viyadüğün tam koymaları gereken yerinde halen mobese yok” dedi. Anne Tülay Tekin ise “Oğluma ne oldu? Bilmek istiyorum” diye konuştu.