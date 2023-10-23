×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Enes Efendioğlu CDEJ yönetim kurulu üyeliğine seçildi

Güncelleme Tarihi:

#Enes Efendioğlu#CDEJ#Avrupa Gençlik Yönlendirme Komitesi
Enes Efendioğlu CDEJ yönetim kurulu üyeliğine seçildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2023 16:17

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Enes Efendioğlu, Avrupa Gençlik Yönlendirme Komitesi’nin (CDEJ) Fransa’da yapılan Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Enes Efendioğlu’nun seçilmesiyle Türkiye, ilk kez CDEJ içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği seviyesinde temsil edilmiş olacak.

Haberin Devamı

Avrupa Gençlik Yönlendirme Komitesi’nin (CDEJ) Genel Kurulu 23- 25 Ekim 2023 tarihleri arasında Fransa’nın Strasburg Kentinde gerçekleştirildi.

Genel Kurulda, Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin Gençlikten Sorumlu Bakanlıklarının katılımı ile oluşan Avrupa Gençlik Yönlendirme Komitesi’nin 6 kişilik yönetim kurulu üyeliklerinin seçimi yapıldı.

Türkiye, ilk kez bu yıl yönetim kurulu üyeliği için Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Enes Efendioğlu’nu aday gösterdi.

48 ÜYE ÜLKENİN OYLAMASIYLA SEÇİLDİ

48 üye ülkenin oylaması sonucunda Enes Efendioğlu, Avrupa Gençlik Yönlendirme Komitesi’nin Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.
Türkiye ilk kez CDEJ Yönetiminde temsil edilecek.

Efendioğlu’nun seçilmesiyle Türkiye, ilk kez CDEJ içerisinde Yönetim Kurulu üyeliği seviyesinde temsil edilmiş olacak. Efendioğlu daha önce de CDEJ’in bir alt komitesi olan Avrupa Programlama Komitesi üyeliğine seçilmişti.

Haberin Devamı

Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin Gençlikten sorumlu bakanlıklarının katılımı ile oluşan komite, 6 kişilik yönetim kurulu tarafından yönetiliyor. CDEJ Avrupa Konseyi üyesi ülkeler düzeyinde gençlik politikalarının belirlenmesi, tavsiye kararlarının alınması, gençlik projelerine ayrılan bütçenin ve bütçe dağılımının belirlenmesi ile Avrupa Konseyi ve Avrupa Gençlik Kuruluşu düzeyinde her yıl verilen fon ve hibe desteklerinin faydalanıcılarının seçilmesini sağlıyor. 2 yıllık dönem için seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ülkelerini temsilen komitede yer alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Enes Efendioğlu#CDEJ#Avrupa Gençlik Yönlendirme Komitesi

BAKMADAN GEÇME!