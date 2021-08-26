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HaberlerGündem HaberleriEnes Batur, Reynmen, Başak Karahan, Doğan Kabak ve Ferit Karakaya'nın da aralarında olduğu sosyal medya fenomenleri ifadeye çağrıldı
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Gündem
Ali Çağlar TINBEK/İstanbul,(DHA)
Haber Giriş: 26.08.2021 - 15:00 | Son Güncelleme:

Enes Batur, Reynmen, Başak Karahan, Doğan Kabak ve Ferit Karakaya'nın da aralarında olduğu sosyal medya fenomenleri ifadeye çağrıldı

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Enes Batur, Başak Karahan, Reynmen, Doğan Kabak, Ferit Karakaya gibi ünlü sosyal medya fenomenleri Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ifadeye çağırıldı.

Sosyal medya fenomenlerini takibe alan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü inceleme başlattı. Milli Piyango İdaresi'nden izin almadan video ve görsellerle takipçileri arasında çekiliş yaptığı belirlenen Enes Batur, Başak Karahan, Reynmen gibi ünlü sosyal medya fenomenlerinin aralarında bulunduğu 18 kişi ifade için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı.

Damla Nur Altun, Başak Karahan, Doğan Kabak, Ferit Karakaya, Cantuğ Özsoy'un ifade işlemleri tamamlanırken, Enes Batur, Sezgin Yılmaz ve Tamer Yeşildağ'ın da aralarında bulduğu 10 kişinin de bugün ifadeye gelmesi bekleniyor.

Enes Batur, Reynmen, Başak Karahan, Doğan Kabak ve Ferit Karakayanın da aralarında olduğu sosyal medya fenomenleri ifadeye çağrıldı

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