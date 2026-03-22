Enes Batur kazancını açıkladı, tartışma daha da büyüdü! Milyonluk videolar gençleri nasıl etkiliyor? ‘Birkaç kritik aşama var’

Haberin Devamı

Çeşitli haberlerde, reklam, sponsorluk ve bağış gibi kalemler hesaba katıldığında videonun ilk 24 saatte yaklaşık 6 milyon TL’lik ekonomik karşılık yaratmış olabileceği öne sürüldü.



Enes Batur da "Etrafta büyük bir yalan dolaşıyor" diyerek, videodan elde ettiği kazancı paylaştı. "Teşekkür ederim düşünüp bağış yapanlara ama ben zaten öyle bir şey istemedim" diyen Batur, son videosundan sonra 800 bin yeni abone kazandığını da açıkladı.





DİJİTAL DÜNYADA GELİR HESABI DIŞARIDAN GÖRÜNDÜĞÜ KADAR BASİT DEĞİL



‘10 MİLYON İZLENME TEK BAŞINA YÜKSEK GELİR ANLAMINA GELMİYOR’

PEKİ KAZANÇ NASIL OLUŞUYOR?



GENÇLER NE GÖRÜYOR?



‘GENÇLER ARASINDA KIYAS BASKISINI BÜYÜTÜYOR’



GÖRÜNÜRLÜK ÇAĞINDA BAŞARI ALGISININ DÖNÜŞÜMÜ

Haberin Devamı

Ancak elde edilen gelirden daha büyük bir mesele var:Bir yanda yıllarca okuyan, staj yapan, düşük maaşla işe başlayan gençler var. Diğer yanda ise tek videoyla milyonların konuşulduğu bir dijital vitrin.Bugün birçok genç için başarı artık yalnızca diploma, meslek, kıdem ya da kurumsal kariyerle tanımlanmıyor. Görünürlük, izlenme, viral olma, takipçi sayısı ve kısa sürede büyük para kazanma ihtimali de bu denklemin tam merkezine yerleşmiş durumda. Enes Batur’un dönüşü de bu yüzden sadece bir YouTube haberi değil; gençliğin gelecek hayaline temas eden daha geniş bir kırılmayı görünür hale getiriyor.Bu tür haberler çoğu zaman tek bir büyük rakam etrafında dolaşıyor:Oysa dijital dünyada gelir hesabı dışarıdan göründüğü kadar basit değil.Bilişim Teknolojileri Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık da bu noktada yalnızca izlenme sayısına bakılarak sağlıklı bir kazanç hesabı yapılamayacağını söylüyor. Kırık,diyor.Kırık’a göre burada asıl belirleyici olan unsur, izleyicinin hangi ülkeden geldiği, reklamların izlenme oranı, videonun süresi ve reklam yerleşimleri.değerlendirmesini yapan Kırık, her izlenmenin reklam izlenmesi anlamına da gelmediğini vurguluyor.Ona göre kullanıcıların reklamı atlaması, reklam engelleyici kullanması ya da videoda reklam gösterilmemesi gibi durumlar toplam geliri doğrudan etkiliyor. Bu nedenlegibi düz hesaplar gerçeği tam yansıtmıyor. Kırık, bu tür sayıların kesin kazancı değil, daha çokgösterdiğini belirtiyor.Dışarıdan bakıldığında bir videonun ekonomik değeri çoğu zaman yalnızca reklam geliri üzerinden okunuyor. Oysa büyük içerik üreticilerinde tablo çok daha katmanlı. Reklam geliri temel bir gelir kalemi olsa da çoğu zaman asıl büyük kazanç sponsorluklar, marka iş birlikleri ve farklı yan gelirlerden geliyor.Prof. Dr. Ali Murat Kırık bu yapıyı,sözleriyle anlatıyor. Kırık’a göre bir markanın videoya entegre edilmesi ya da doğrudan ürün tanıtımı yapılması,Kanal üyelikleri,sistemi, canlı yayın bağışları ve ürün satışları da toplam kazancı büyüten başlıca kalemler arasında yer alıyor. Bu nedenle kamuoyunda dolaşaniddiaları tamamen imkânsız görünmese de çoğu zaman eksik veriye dayanıyor.Kırık,diyerek bu hesapların neden çoğu zaman sağlıksız kaldığını anlatıyor.Kırık ayrıcaizlenme süresi, hedef kitlenin demografik yapısı ve videonun kategorisi gibi birçok değişkenin sonucu doğrudan etkilediğini söylüyor.diyen uzman isim, bu yüzden kamuoyunda dolaşan rakamların kesin veri değil, tahmini değerlendirmeler olarak görülmesi gerektiğini belirtiyor.Ancak gençlerin zihninde bu teknik ayrıntılar kalmıyor. Geriye çoğu zaman tek bir cümle kalıyor:Sorun da tam burada başlıyor.Klasik kariyer rotası uzun, yavaş ve çoğu zaman tatmin edici görünmezken, dijital dünya çok daha hızlı bir vaat sunuyor:Uzman Klinik Psikolog Berkay Ateş’e göre burada sadece ekonomik değil, doğrudan psikolojik bir mekanizma işliyor.Ateş, insan beyninin yapısal olarak kolay, hızlı ve kestirme olana meyilli çalıştığını söylüyor.diyen Ateş’e göre ergenlik ve genç yetişkinlik dönemi de bu arayışın en yoğun yaşandığı dönemlerden biri.Ateş,değerlendirmesini yapıyor. Bu nedenle sosyal medyada öne çıkan hızlı başarı ve yüksek kazanç hikâyeleri, bu yaş grubunda çok daha güçlü etki yaratıyor.Ona göre gençler tam da bu dönemde kendi benlik algılarını, doğru-yanlış sistemlerini ve gelecek hayallerini kuruyor. Önlerine sürekli kısa sürede büyük para kazanan rol modeller çıktığında, geleneksel eğitim ve kariyer yolları daha kolay sorgulanır hale geliyor. Ateş bunu,sözleriyle anlatıyor.Asıl kırılma da burada ortaya çıkıyor. Gençler artık yalnızca iş aramıyor; aynı zamanda bir çıkış formülü arıyor. Sosyal medya bu formülü mümkünmüş gibi gösteriyor. Büyük geri dönüş videoları da bu ihtimali daha da parlatıyor. Çünkü burada yalnızca bir içerik üreticisinin başarısı değil, sistem dışı gibi görünen bir yükseliş hikâyesi var.Berkay Ateş’e göre bu içeriklerin etkisi yalnızca para ile sınırlı değil. Aynı zamanda onay, görünürlük ve kabul görme ihtiyacı da devreye giriyor. Ateş, çocuklukta ebeveyn onayının, okul döneminde öğretmen onayının, ergenlikte ise akran onayının belirleyici hale geldiğini vurguluyor.“Ergenlik, akran onayı arayışının en yüksek olduğu dönemdir” diyen Ateş, sosyal medyanın bu görünürlük yarışını artık sayılara döktüğünü belirtiyor. Beğeni sayısı, takipçi sayısı, izlenme rakamı ve yorumlar; eskiden daha soyut yaşanan popülerlik duygusunu ölçülebilir hale getiriyor. Bu da gençler arasında kıyas baskısını büyütüyor.Ateş, “Sosyal medya üzerinde bu konuda bir yarış hali var. Eskiden metrik ölçümlere dayalı olmayan popülerlik artık beğeni sayısı, takipçi sayısı gibi ölçümlerle rekabete dönüşüyor” diyor. Ona göre gençler burada yalnızca para değil, aynı zamanda “havalı olma”, kabul görme ve değerli hissetme duygusunun peşine düşüyor.Bu yüzden mesele yalnızca “neden sosyal medyaya yöneliyorlar” sorusu değil. Mesele aynı zamanda neden klasik iş hayatının gençlere aynı ölçüde umut, heyecan ve statü sunmadığı. Bir genç 4 yıl üniversite okuyup ilk işinde ay sonunu getiremiyorsa, buna karşılık başka bir örnekte tek videoda milyonların konuşulduğunu görüyorsa, emek ile ödül arasındaki bağ zedeleniyor.

Burada yanlış anlaşılmaması gereken nokta, meselenin Enes Batur’un para kazanması olmadığı. Yıllar içinde büyük bir kitle oluşturmuş, marka haline gelmiş bir ismin gelir elde etmesi şaşırtıcı değil. Asıl mesele, bu örneğin nasıl anlatıldığı ve toplumda nasıl yankı bulduğu.

Haberin Devamı

Bir genç bu haberi okuduğunda şunu görüyorsa; “3 yıldır ortada yoktu, döndü ve 3 günde 13 milyon izlendi”, burada dijital görünürlük gerçek emekten daha ödüllendiriciymiş gibi bir his oluşuyor. Üstelik bu his sadece ekonomik değil, duygusal da. Çünkü sosyal medya paranın yanında ilgi, hayranlık, güç ve sosyal onay da sunuyor. Reel iş hayatı ise çoğu zaman bunların hiçbirini vermiyor.

Bu nedenle içerik üreticisi ekonomisini eleştirirken dikkatli olmak gerekiyor. Sorun yeni mesleklerin ortaya çıkması değil. Sorun, bu mesleklerin yalnızca zirvedeki birkaç örnek üzerinden anlatılması. Gençler o zirveyi görüyor ama oraya ulaşamayan yüz binleri görmüyor. Büyük kazancı görüyor ama belirsizliği, tükenmişliği, algoritmaya bağımlılığı ve geçiciliği görmüyor.

Haberin Devamı

Enes Batur’un dönüşü büyük bir dijital olay olabilir. Ancak daha büyük mesele, bu olayın neyi görünür hale getirdiği. Türkiye’de bugün gençler sadece para kazanmak istemiyor; hızlı sonuç, görünürlük ve çıkış yolu arıyor. Sosyal medya onlara tam da bunu vaat ediyor. Bu vaat her zaman gerçek olmasa da, reel hayatın sunduğu tablodan çok daha parlak görünüyor.

