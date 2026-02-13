Enes Batur gözaltında

×
Aziz Özen
Şubat 13, 2026 07:00

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlülerin de olduğu şüpheliler hakkında geçtiğimiz günlerde gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova’da yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 11 kişi, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki ifade işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yurtdışında olduğu belirlenen ve hakkında yakalama kararı verilen fenomen Enes Batur, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma’ ile ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçlarından İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

 

