Enerjiyi artırmaya devam

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Bayraktar, pandemi, dünyada yaşanan tedarik zinciri problemi, artan hammadde ve enerji fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşı ve 6 Şubat depremleri nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini kaydetti. Bayraktar, “Bölgesinde enerji alanında çok önemli bir aktör olan Türkiye’nin küresel enerji ve maden piyasalarındaki rolünü daha da güçlü hale getireceğiz” diye konuştu.

Dönmez de geçen 5 yılda Türkiye’nin elektrikte kurulu gücünün 105 bin megavata çıktığını, doğalgazın 81 ile ulaştırıldığını ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulu güç içindeki payının yüzde 55’e ulaştığını anımsattı.