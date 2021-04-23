Enerjisa çalışma saatleri 2021 | Enerjisa saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Cumartesi ve Pazar günleri açık mı?

Enerjisa ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve Enerjisa’nın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz.

Enerjisa çalışma saatleri 2021

Enerjisa genellikle 08:30 - 12:30 / 13:30 - 16:30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Enerjisa saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Enerjisa hafta içi her gün 08:30’da mesaiye başlamaktadır. Akşam 16:30’da da kapanmaktadır.

Enerjisa öğle arası açılış kapanış saatleri

12:30’da öğle molasına çıkan Enerjisa, 13:30’da tekrar mesaiye başlamaktadır.

Enerjisa Cumartesi ve Pazar günleri açık mı?

Cumartesi ve Pazar günleri ise kapalıdır.

Enerjisa bayramlarda ve resmi tatillerde çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar ile 30 Ağustos, 1 Mayıs ve 23 Nisan gibi resmi bayramlarda da hizmet vermemektedir.

Not: Çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebilir. Lütfen bulunduğunuz ildeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

Enerjisa Satış Çağrı Merkezi: 444 4 372

Enerjisa Dağıtım Çağrı Merkezi ve Arıza: 186

Enerjisa 1996’da kurulmuştur. Elektrik dağıtımı ve satışından oluşan iki ana iş kolu bulunmaktadır. Başkent, Ayedaş ve Toroslar olmak üzere faaliyet gösterdiği 14 ilde 9 milyon müşterisi bulunmaktadır ve yaklaşık 20 milyon kullanıcıya dağıtım hizmeti sağlamaktadır.

Genel Müdürlükler

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş.

Bağlarbaşı Mahallesi

Refahevler Sokak No: 2/1 A Blok

Maltepe/İSTANBUL

Telefon: 0216 579 05 00

Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş.

Hanımeli Sokak No:1

Sıhhiye/ANKARA

Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş.

Güzelyalı Mahallesi

Turgut Özal Bulvarı 81060 Sokak No:44/C

Çukurova/ADANA

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