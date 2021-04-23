Enerjisa çalışma saatleri 2021 | Enerjisa saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Cumartesi ve Pazar günleri açık mı?
Enerjisa saat kaçta açılıyor sorusu, kurumda işi olanların sorguladığı konu oldu. Enerjisa çalışma saatleri aracılığıyla kurumun açılış ve kapanış saatleri hakkında bilgi sahibi olacak olan vatandaşlar, elektrik açma kapama ya da yeni abonelik gibi işlemlerini zamanlıca gerçekleştirebilecek. Peki Enerjisa saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Öğle arası açılış kapanış saatleri nedir? Cumartesi ve Pazar günleri açık mı? İşte, Enerjisa çalışma saatleri 2021 ve öğle arası hakkında detaylı bilgiler...
Enerjisa ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve Enerjisa’nın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz.
Enerjisa çalışma saatleri 2021
Enerjisa genellikle 08:30 - 12:30 / 13:30 - 16:30 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Enerjisa saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Enerjisa hafta içi her gün 08:30’da mesaiye başlamaktadır. Akşam 16:30’da da kapanmaktadır.
Enerjisa öğle arası açılış kapanış saatleri
12:30’da öğle molasına çıkan Enerjisa, 13:30’da tekrar mesaiye başlamaktadır.
Enerjisa Cumartesi ve Pazar günleri açık mı?
Cumartesi ve Pazar günleri ise kapalıdır.
Enerjisa bayramlarda ve resmi tatillerde çalışıyor mu?
Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar ile 30 Ağustos, 1 Mayıs ve 23 Nisan gibi resmi bayramlarda da hizmet vermemektedir.
Not: Çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebilir. Lütfen bulunduğunuz ildeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.
Enerjisa Satış Çağrı Merkezi: 444 4 372
Enerjisa Dağıtım Çağrı Merkezi ve Arıza: 186
Enerjisa 1996’da kurulmuştur. Elektrik dağıtımı ve satışından oluşan iki ana iş kolu bulunmaktadır. Başkent, Ayedaş ve Toroslar olmak üzere faaliyet gösterdiği 14 ilde 9 milyon müşterisi bulunmaktadır ve yaklaşık 20 milyon kullanıcıya dağıtım hizmeti sağlamaktadır.
Genel Müdürlükler
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş.
Bağlarbaşı Mahallesi
Refahevler Sokak No: 2/1 A Blok
Maltepe/İSTANBUL
Telefon: 0216 579 05 00
Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş.
Hanımeli Sokak No:1
Sıhhiye/ANKARA
Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş.
Güzelyalı Mahallesi
Turgut Özal Bulvarı 81060 Sokak No:44/C
Çukurova/ADANA
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