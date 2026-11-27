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Â AYDINLATMA

Duvarlar aÃ§Ä±k renkle boyanmalÄ±, iÃ§ ve dÄ±ÅŸ aydÄ±nlatmada yÃ¼ksek enerji sÄ±nÄ±fÄ± etiketli, verimli lamba (LED) tercih edilmeli, kullanÄ±m alanÄ±na uygun, yÃ¼ksek etkinlik faktÃ¶rlÃ¼ (lÃ¼men/watt) lamba tercih edilmeli, koridor ve tuvaletlerde harekete duyarlÄ± Ä±ÅŸÄ±klandÄ±rma yapÄ±lmalÄ±.

ISITMA VE SOÄžUTMA

Ã‡atÄ±, cephe ve zeminde Ä±sÄ± yalÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±lmalÄ±, kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda gÃ¼ndÃ¼zleri perdeler aÃ§Ä±larak gÃ¼neÅŸ enerjisinden faydalanÄ±lmalÄ±, kapÄ± ve pencerelerde olabilecek hava sÄ±zÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in uygun fitil kullanÄ±lmalÄ±, pencerelerde en az Ã§ift cam kullanÄ±lmalÄ±, mevsimsel ayarlara dikkat edilmeli, kalorifer peteklerinin (radyatÃ¶r) arkasÄ±na yalÄ±tÄ±m levhasÄ± yerleÅŸtirilmeli, radyatÃ¶rlerin etrafÄ±ndaki Ä±sÄ± kaybÄ±na yol aÃ§an engeller kaldÄ±rÄ±lmalÄ±, radyatÃ¶rlerin Ã¼zerini Ã¶rtmeyen perde kullanÄ±lmalÄ±, radyatÃ¶rlerin Ã¶nÃ¼ mobilya ile kapatÄ±lmamalÄ±, radyatÃ¶rlerde ortam sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sabit tutulmasÄ±nÄ± saÄŸlayan termostatik vana kullanÄ±lmalÄ±, akÄ±llÄ± termostat kullanÄ±lmalÄ±.

FIRIN VE OCAK

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YÃ¼ksek enerji sÄ±nÄ±fÄ± etiketine sahip Ã¼rÃ¼nler tercih edilmeli, piÅŸirme sÃ¼resinin sonuna kadar mÃ¼mkÃ¼nse fÄ±rÄ±n kapaÄŸÄ± aÃ§Ä±lmamalÄ±, fÄ±rÄ±n piÅŸirme sÃ¼resinden 5-10 dakika Ã¶nce kapatÄ±lmalÄ±, fÄ±rÄ±n contalarÄ± kontrol edilerek sÄ±zdÄ±rmazlÄ±ktan emin olunmalÄ±, piÅŸirme sÄ±rasÄ±nda basÄ±nÃ§lÄ± (dÃ¼dÃ¼klÃ¼ tencere) ve buharlÄ± tencere kullanmalÄ±, piÅŸirme sÄ±rasÄ±nda tencere ve tavalarÄ±n kapaÄŸÄ± kapalÄ± tutulmalÄ±, ihtiyaÃ§ kadar su Ä±sÄ±tÄ±lmalÄ±.

Ã‡AMAÅžIR,ÂBULAÅžIK MAKÄ°NESÄ°

YÃ¼ksek enerji sÄ±nÄ±fÄ± etiketine sahip Ã¼rÃ¼nler tercih edilmeli, makine tam kapasite Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ± ve gerekmedikÃ§e Ã¶n yÄ±kama yapÄ±lmamalÄ±, Ã¼reticilerin Ã¶nerdiÄŸi ekonomik programlar kullanÄ±lmalÄ±, tavsiye edilenden fazla deterjan kullanÄ±lmamalÄ±.

TELEVÄ°ZYON

Ä°htiyaca uygun bÃ¼yÃ¼klÃ¼kteki televizyon tercih edilmeli, televizyonlarÄ±n parlaklÄ±k seviyesi ihtiyaca uygun ayarlanmalÄ±, televizyon, modem ve uydu alÄ±cÄ±larÄ± kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± zamanlarda kapatma dÃ¼ÄŸmesinden kapatÄ±lmalÄ±, aÃ§ma kapama dÃ¼ÄŸmesi olan uzatma kablolarÄ± kullanÄ±lmalÄ±, ÅŸarj aletleri kullanÄ±ldÄ±ktan sonra prizde bÄ±rakÄ±lmamalÄ±.

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ÃœTÃœ, ELEKTRÄ°K SÃœPÃœRGESÄ°

AynÄ± emiÅŸ gÃ¼cÃ¼nde elektrik tÃ¼ketimi en dÃ¼ÅŸÃ¼k olan model tercih edilmeli, torbalÄ± sÃ¼pÃ¼rgeler yerine su hazneli sÃ¼pÃ¼rgeler kullanÄ±lmalÄ±, toz torbalÄ± sÃ¼pÃ¼rgelerin torbalarÄ± sÄ±k sÄ±k boÅŸaltÄ±lmalÄ±, Ã¼tÃ¼ alÄ±rken buhar kapasitesi yÃ¼ksek olanlar seÃ§ilmeli, Ã¼tÃ¼ Ã¶ncesi Ã§amaÅŸÄ±rlar askÄ±ya asÄ±lmalÄ±, Ã¼tÃ¼lenirken nemli olmalÄ±, Ã¼tÃ¼ bitmeden birkaÃ§ dakika Ã¶nce prizden Ã§ekilerek kalan Ä±sÄ±dan faydalanÄ±lmalÄ±.

BUZDOLABI, DERÄ°N DONDURUCU

Ä°htiyaÃ§tan fazla kapasitede buzdolabÄ± veya derin dondurucu alÄ±nmamalÄ±, yÃ¼ksek enerji sÄ±nÄ±fÄ± etiketine sahip Ã¼rÃ¼nler tercih edilmeli, buzdolabÄ± sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± +4 oC, derin dondurucu sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± -18 oC olarak ayarlanmalÄ±, soÄŸutma cihazlarÄ±; fÄ±rÄ±n, radyatÃ¶r gibi Ä±sÄ± Ã¼reten gereÃ§lerden ve gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±ndan uzaÄŸa yerleÅŸtirilmeli, duvar ile soÄŸutma cihazlarÄ± arasÄ±nda 10-15 cm mesafe olmalÄ±, sÄ±cak yiyeceklerin buzdolabÄ±na konmadan Ã¶nce soÄŸumasÄ± beklenmeli, buzluktan Ã§Ä±karÄ±lan donmuÅŸ Ã¼rÃ¼n buzdolabÄ± kÄ±smÄ±nda eritilmeli, Ã¼rÃ¼nler buzdolabÄ±na hava sirkÃ¼lasyonu saÄŸlanacak ÅŸekilde yerleÅŸtirilmeli, buzdolabÄ±nÄ±n fitilinin sÄ±zdÄ±rmazlÄ±k kontrolÃ¼ yapÄ±lmalÄ±, gÄ±dalarÄ±n koruyucu ambalajlarÄ±nÄ±n gereksiz kÄ±smÄ± Ã§Ä±karÄ±lmalÄ±.

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Ã‡ALIÅžIRKEN

Bilgisayarlar kÄ±sa sÃ¼reli aralarda uyku moduna getirilmeli, uzun sÃ¼reli aralarda, cihazlar bekleme ya da uyku modunda bÄ±rakÄ±lmamalÄ±, kapatÄ±lmalÄ±, Ã§alÄ±ÅŸanlar iÃ§in genel kullanÄ±ma aÃ§Ä±k ortak yazÄ±cÄ±lar kullanÄ±lmalÄ±, mÃ¼mkÃ¼nse masaÃ¼stÃ¼ yerine dizÃ¼stÃ¼ bilgisayar kullanÄ±lmalÄ±, iÃ§ ortam sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ä±sÄ±tma sezonunda en fazla 22 Â°C, soÄŸutma sezonunda ise en az 24 Â°C olmasÄ± saÄŸlanmalÄ±.

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