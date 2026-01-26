Enerjide Libya ile işbirliği artacak

Haberin Devamı

İki ülkenin enerji işbirliklerinin 2026’da somut sonuçlar vermeye başlayacağını söyleyen Bayraktar, “Türkiye-Libya işbirliğinde 2026 enerji yılı olacak ve ticaret hacmi çok daha yüksek rakamlara ulaşacak” dedi. Mevcut ticaret hacminin 2025’te yaklaşık 4.4 milyar dolar olduğunu söyleyen Bayraktar, “2026’da bunu 5 milyar doların üzerine çıkaracağız. Bunun daha da ileri gitmesi için, enerji konusunu bu işin merkezine koymamız gerekiyor. Libya ile çok uzun süredir devam eden müzakerelerimiz var. Bu anlamda da 2026’nın bir milat yıl olacağını ifade edebilirim. Çünkü çok farklı kollardan bu işbirliği için çalışıyoruz” diye konuştu. Bu kapsamda yürütülen çalışmalara da değinen Bayraktar, şunları kaydetti:

“Türkiye Petrolleri’nin burada, geçmişte bulunduğu sahalarla ilgili çalışmalarımız var. Yeni sahalarla alakalı anlaşmaları müzakere ediyoruz. Uluslararası işbirlikleriyle, özellikle Libya’da çalışan uluslararası petrol ve doğal gaz şirketleri ile ortaklıklar yoluyla da çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bunun somut sonuçlarını 2026’da görmeye başlayacağız. Türkiye-Libya işbirliğinde 2026 enerji yılı olacak ve ticaret hacmi çok daha yüksek rakamlara ulaşacak.”

‘ŞUBATTA İHALELERE KATILACAĞIZ’

Bayraktar, Libya’nın yaklaşık 17 yıl aradan sonra ilk kez ihaleye açtığı petrol ve doğalgaz sahalarına yönelik Türkiye’nin ilgisine ilişkin de şu ifadeleri kullandı: “Şubatta yapılacak ihalelere de katılacağız. Uluslararası firmalarla işbirliği içerisinde, özellikle denizde ve karada 2 sahayla yakından ilgileniyoruz. Şubat ayında bu sahalarda, bu ihalelerden Türkiye Petrolleri olarak bir pay alabilirsek de çok hızlı bir şekilde çalışacağız. Bu anlamda bizim hem ortak olduğumuz şirketler hem de Libya hükümetine söylediğimiz şey, Türkiye’nin özellikle son yıllarda kazandığı denizlerdeki tecrübesi, deniz filomuzun gücüyle beraber hem sismikte hem de sondajda çok hızlı bir şekilde hareket edebiliriz. Bu çerçevede de hem Libya’nın kalkınmasına hem de Türkiye ile Libya arasındaki bu işbirliğinin ileri gitmesine vesile oluruz.”