Enerjide kariyer bursu

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Lisanstan doktora sonrasına kadar farklı düzeylerde başarılı öğrencilere burs verecek. Bakanlığın ilgili kuruluşu olan Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından başlatılacak Araştırma Burs Programları ile hak kazanan gençler mentörler eşliğinde kariyerlerini planlayacak.

TENMAK Araştırma Burs Programları, enerjiden madenciliğe, nükleerden ileri malzeme teknolojilerine kadar birçok alanda Türkiye’nin insan kaynağı kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

- Programın birinci ayağında; AR-GE odaklı çalışan, uluslararası düzeyde rekabet potansiyeli bulunan gençlerin hem yurt içi hem de yurt dışı araştırma faaliyetleri desteklenecek. Yurt içinde araştırmalarını gerçekleştirmek isteyen lisans öğrencilerine aylık 27 bin 500 lira, lisans mezunu araştırmacılara 34 bin 500, yüksek lisans öğrencilerine 41 bin 250, yüksek lisans mezunu araştırmacılara 48 bin 250, doktora öğrencilerine 55 bin lira, doktora sonrası araştırmacılara da 68 bin 750 TL burs sağlanacak.

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Araştırmalarını yurt dışında yapmak isteyen lisans mezunlarına aylık 2 bin 200 dolar, yüksek lisans öğrencilerine 2 bin 300 dolar, yüksek lisans mezunu araştırmacılara 2 bin 450 dolar, doktora öğrencilerine 2 bin 700 dolar ve doktora sonrası araştırmacılara 3 bin 200 dolar burs verilecek.

BAŞARI BURSLARI

- TENMAK Başarı bursları öğrenimleri sırasında üstün akademik performans gösteren lisans ve lisansüstü öğrencileri ve doktora öğrencilerini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın faaliyet alanlarına yönlendirmeyi hedefliyor. Gençlerin başarılarını destekleyecek program ile lisans öğrencilerine aylık 13 bin 750 lira, yüksek lisans öğrencilerine 27 bin 500 lira ve doktora öğrencilerine 41 bin 250 lira başarı bursu sağlanacak. Yurt dışında öğrenim gören veya araştırmalarını yurt dışında yürüten yüksek lisans öğrencilerine aylık 2 bin 300 dolar, doktora öğrencilerine 2 bin 700 dolar ve doktora sonrası araştırmacılara 3 bin 200 dolar başarı bursu temin edilecek.

BAYRAKTAR’DAN GENÇLERE ÇAĞRI

- TENMAK Araştırma Burs Programları ile ilgili bir sosyal medya paylaşımı yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar özetle şöyle dedi: “Türkiye’nin enerjide tam bağımsızlık yolculuğu sizlerle daha güçlü, daha iddialı olacak. Lisans düzeyinden doktora sonrasına kadar; enerji, nükleer, maden ve ilgili alanlarda eğitim gören veya araştırma yapan gençlerimize TENMAK Burs Programı ile destek olacağız. Akademik başarınıza güveniyor, AR-GE odaklı çalışmalar yürütüyor ve geleceğin enerji teknolojilerine katkı sunmak istiyorsanız; eğitim ve araştırma süreçlerinizde, yurt içinde ve yurt dışında yanınızda olacağız. Eğitim desteğinin yanı sıra mentörlük ve kariyer planlamasıyla da sizlere rehberlik edeceğiz. Gelin Türkiye’nin enerjide tam bağımsızlık hedefini birlikte gerçeğe dönüştürelim.”