Enerjide de hedef tam bağımsızlık

Haberin Devamı

İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi:

“Enerjinin, münhasıran enerji arz güvenliğinin insanlığın en stratejik meselelerinden birisi haline geldiği bir çağda yaşıyoruz. Artan nüfus ve büyüyen ekonomiye paralel bir şekilde dünyanın enerji ihtiyacı da yıldan yıla artıyor. Enerji arzı, talebi ve arz güvenliği noktasında insanlık olarak bizleri sınamalarla dolu bir gelecek bekliyor.

Enerji talebinin yükselmesi sadece nüfus artışına ve büyümeye değil, aynı zamanda refah artışına da işaret etmektedir.

REFAHLA ARTIYOR

Refah artışına paralel olarak enerjinin, özellikle elektriğin kullanım alanı yaygınlaşmaktadır. Mesela geçen sene beyaz eşya satışları ülkemizde bir önceki yıla göre yüzde 7 oranında artışla 10 milyonu geçmiştir. Aynı durum elektrikli otomobiller için de geçerlidir. Ocak-eylül döneminde 134 bin civarında elektrikli otomobil satıldı.

Haberin Devamı

Doğalgaz kullanımında da benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. 23 yıl önce nüfusumuzun yüzde 33’ü doğalgaza erişebiliyorken, bugün bu oranı yüzde 85 seviyesine çıkardık ve bu sayı giderek artmaktadır.

YURTDIŞINDAN TEMİN

Biz, çevremizdeki ülkeler gibi kendine yeter miktarda petrolü ve doğalgazı olan bir ülke değiliz. Hem gündelik hayatta hem de sanayide kullandığımız fosil yakıtların kahir ekseriyetini yurtdışından temin etmek zorundayız. 2002’de 17.4 milyar metreküp olan doğalgaz tüketimimiz 2024’te 53.2 milyar metreküpe çıktı. 2025 yılı için tahminimiz 59.5 milyar metreküp. Sadece bu yılın ilk 8 ayında enerji ithalatı için 26 milyar dolar ödedik. Bu faturayı düşürebilmek için yoğun çaba içindeyiz.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük doğalgaz keşfini toplam 785 milyar metreküple 5 yıl önce Karadeniz’de gerçekleştirdik. Halihazırda 4 milyon hanenin ihtiyacını buradan karşılıyoruz. 2026’da bu rakam 8 milyon haneye, 2028’de ise 16 milyon haneye çıkacak.

PETROL TÜKETİMİMİZ

Petrolde ise günlük tüketimimiz 1 milyon varil civarında. Bunun 160 bin varilini kendi kaynaklarımızdan temin ediyoruz. Her ne kadar Karadeniz gazı ve Gabar’daki petrol keşiflerimizle ciddi bir atılım yapsak da önümüzdeki özellikle görünen tablo halen katetmemiz gereken mesafe var. Bu mesafeyi bir an evvel kapatmak için filomuzu genişlettik. Sismik arama ve sondaj faaliyetlerine hız verdik. Şu anda 4 aktif sondaj ve 2 sismik arama gemisiyle bu alanda dünyada 5’inci sıradayız. Yeni gemilerimizin de envantere girmesiyle 4’üncü sıraya yükseleceğiz. Diğer tüm alanlarda olduğu gibi enerjide de tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden koşturacağız.”

Haberin Devamı

AKKUYU’DA ELEKTRİK YAKINDA

Nükleer enerjide ise ülkemizi bir üst lige taşımanın gayretindeyiz. Şu anda dünya genelinde 31 ülkede 416 reaktör aktif halde, bu reaktörler dünya elektriğinin yaklaşık yüzde 9’unu üretiyor. Türkiye’nin de içinde bulunduğu 15 ülkede 63 reaktörün inşasına devam ediliyor. Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nda ilk elektriği inşallah çok kısa bir süre içinde vereceğiz. Akkuyu haricinde başka nükleer santral projelerimiz de var.

ABD’YLE İŞBİRLİĞİ

Hem Çin seyahatimizde hem de son Amerika seyahatimizde bu konuyu muhataplarımızla ele aldık. Amerika’yla imzaladığımız stratejik, sivil nükleer işbirliği mutabakat zaptı, barışçıl nükleer enerjide işbirliğini esas alan bir anlaşmadır. Nükleer enerjiyi yalnızca elektrik üretimi için değil, aynı zamanda tıp, tarım, araştırma ve endüstriyel ısı gibi farklı alanlarda da kullanacağız.

Haberin Devamı

DOĞALGAZ ALIMI GAZOZ ALMAYA BENZEMEZ

Bir taraftan kendi kaynaklarımızı ortaya çıkarırken, diğer taraftan da artan talebe bağlı olarak enerji arz güvenliğimizi garanti etmeye çalışıyoruz. Sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi uluslararası piyasalardan doğalgaz almak, bakkaldan gazoz almaya benzemez. İhtiyacınızı belirleyeceksiniz, planlamalarınızı yapacaksınız, güvenilir tedarikçiler bulacak ve uzun müzakereler sonrasında ülkeniz için en uygun koşullarda, olabilecek en iyi fiyatlarla anlaşmaya varacaksınız. Tedarik noktasında tek bir ülkeye, kaynağa ve tek bir hatta bağlı olmak ciddi riskler barındırmaktadır. Rusya-Ukrayna savaşının ilk aylarında Avrupalı dostlarımız bunun sıkıntısını bizzat çekmişlerdir. Biz, Türk Akımı’nın da katkısıyla hamdolsun bu dönemi en rahat atlatan ülkelerden biriydik. Hem Türkiye’de enerji üretimiyle stratejik işler yaptık hem de ülkemizi uluslararası bir enerji üssü ve koridoru haline getirecek projeleri tek tek devreye aldık. Yine bu süreçte, özellikle dışa bağımlı olduğumuz enerji kalemlerinde tedarikçilerimizi çeşitlendirdik. 2003’te doğalgaz tedarik ettiğimiz ülke sayısı sadece 5’ti. Bugün BOTAŞ, 34 ülkeyle doğalgaz ithalat ve ihracatı gerçekleştiriyor.

Haberin Devamı

MUHALEFETE: VİZYON YOK

Erdoğan, enerji hamlelerinin normalde alkışlanması gerektiğini belirtirken şöyle devam etti: “Fakat biz bu politikalarımızdan dolayı ülkemizin ana muhalefet partisinin haksız eleştirilerine maruz kalıyoruz. Ana muhalefetin başındaki zat bir gün çıkıyor güya balıkları bahane ederek nükleer santral projelerimizi eleştiriyor, ertesi gün çıkıyor hidroelektrik santrallerini marjinal örgütlerin jargonuyla hedef alıyor. Başka bir gün çıkıyor, Amerikan firmalarıyla imzalanan doğalgaz tedarik sözleşmelerini diline doluyor. Bir cümle içinde bir sürü yalan ve yanlışı sıralayarak aklınca bizim enerji politikalarımızı itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Eleştirmek, saldırmak, sulandırmak, mesnetsiz iddialarla projelerimizi kötülemek dışında ne bir enerjisi var ne de bir enerji vizyonu var.”

Haberin Devamı

ÇEVRECİ ENERJİ

“Enerji verimliliği çalışmalarıyla yılda 5 milyar dolar kazanç sağlayabiliriz. Bir taraftan rüzgâr jeotermal ve güneş enerjisi yatırımlarını desteklerken, diğer taraftan da tasarrufu önceleyen projelere ağırlık veriyoruz. Bu süreçte bir diğer önceliğimiz, çevreyi ve insan sağlığını korumaktır. Enerji üreteceğiz diye tabiata zarar veren, insan sağlığını tehlikeye atan adımlardan uzak duruyoruz. Temmuz ayında kabul edilen İklim Kanunumuz, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimize doğru atılan önemli bir adım oldu. Son yıllarda yeşil enerjiye yatırım yapan ülkelerin başında geliyoruz. Bu yıl itibarıyla toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60’ın üzerine çıkardık.”

1 TRİLYON DOLARLIK EKONOMİ LİGİNDEYİZ

Türkiye olarak 2002’den bu yana ciddi bir ekonomik dinamizm içindeyiz. Ekonomimiz 2003-2024 döneminde yıllık ortalama yüzde 5.4 büyüdü. Kişi başına düşen milli gelirimizi aynı dönemde 3 bin 600 dolardan aldık, 2024’te 15 bin 325 dolara çıkardık. 2025’in ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış kişi başı milli gelir 17 bin dolar seviyesine yaklaştı. 238 milyar dolardan devraldığımız milli gelirde 2023’te ilk kez 1 trilyon dolarlık ekonomi ligine girdik.



