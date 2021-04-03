MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığındaki bazı kadrolara yeni atamalar yapıldı
GeriGündem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığındaki bazı kadrolara yeni atamalar yapıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 03.04.2021 - 05:04 | Son Güncelleme:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığındaki bazı kadrolara yeni atamalar yapıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığındaki bazı kadrolara yeni atamalar yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ve Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğündeki bazı kadrolara yeni atamalar yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanlığına Leman Çetiner atandı.

TEDAŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Bora Ülker, yönetim kurulu üyeliğine Zafer Turut getirildi. Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşaviri Ayşegül Seyfeli görevinden alındı, yerine Murat Örgen atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne, Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Adem Dinç getirildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi